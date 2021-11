Els transportistes valencians se sumen a la vaga convocada abans de Nadal

La Federació Valenciana d'Empresaris del Transport i la Logística (FVET) s'ha sumat a la mobilització dels transportistes convocada abans de Nadal per la crítica situació del sector i l'abandó del Govern Central, segons ha informat en un comunicat.

El Comité Nacional de Transport per Carretera (CNTC), després d'una reunió mantinguda amb els responsables de la Direcció General de Transport Terrestre del Ministeri de Transports, va convocar ahir una parada nacional de l'activitat entre les 24 hores del dia 19 de desembre i les 24 hores del 22 de desembre, a la qual se sumen també els transportistes valencians.

Sobre aquest tema, el secretari general de FVET, Carlos García, ha assenyalat que porten des de febrer de 2020 reclamant mesures que atenguen als principals problemes del sector, però "no hem sigut escoltats". "Som un sector estratègic per a l'economia del país i no podem ser tractats d'aquesta manera", explica.

En concret, a nivell nacional, el sector del transport factura 30.000 milions d'euros a l'any i aporta vora 3% del PIB. A la Comunitat Valenciana operen 14.800 empreses i 94.000 conductors professionals, segons les mateixes fonts.

A més, assenyala que són la tercera comunitat autònoma, per darrere de Catalunya i Andalusia, amb major volum de mercaderies transportades en 2020, amb un total anual de 232.989.400 tones amb origen o destinació Comunitat Valenciana, un 16% del total nacional.

Abandó del Govern Central

Així, ha explicat que la càrrega i descàrrega, el compromís de no implantar cap Euroviñeta sense el consens del sector, la construcció d'àrees de descans segures per als professionals, el tracte "vexatori" que reben els conductors i la incapacitat d'aplicar la clàusula de revisió del cost del combustible -en un moment en el qual s'està produint una escalada del seu preu d'un 25% respecte a l'any anterior- són "els principals problemes" del sector.

Respecte a la manca de conductors per "la falta" d'atractiu de la professió, el Comité afegia en la carta que va enviar al Ministeri a la fi d'octubre que "tampoc les empreses de transport, majorment en situació de supervivència, estan en condicions per a pagar uns sous molt superiors, que en cap cas van a compensar eixe maltractament" en les instal·lacions dels clients.

"Hem esgotat els canals raonables de negociació i, davant aquest abandó, ens veiem obligats a plantejar un cessament d'activitat", conclou García. Des de la patronal assenyalen que "només un canvi radical i urgent per part de Govern i clients podria evitar aquest conflicte".