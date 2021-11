La exparticipante de La isla de las tentaciones, Fiama, ha compartido uno de sus momentos más duros a través de su canal de Mtmad. En un vídeo ha confesado que ha roto definitivamente con su novio, Hugo, después de una deslealtad de él.

La canaria ha explicado que, pese a que ha intentado recuperar la confianza en su pareja, no ha sido capaz. "Yo lo intenté, lo intenté todo. Había momentos en los que me lo creía", ha narrado, sin embargo, no ha sido suficiente para lograr perdonarle pese a que él se haya disculpado en numerosas ocasiones.

"Cualquier comentario que hace, por absurdo que sea, me recuerda que me mintió", ha insistido la influencer, que ha detallado que esta desconfianza le produce unos ataques de rabia de los que no se siente orgullosa. "Él no se merece que yo esté todo el rato machacándolo, ni yo me merezco acordarme cada dos por tres de eso", se sinceraba.

Aunque Hugo le ha dicho que está dispuesto a aguantar porque cree que puede llagar a perdonarle, ella no se ve capaz: "Hay que ser madura para analizar lo que ha pasado y ver si soy capaz de perdonarle de verdad y, si no, tengo que apartarme".

Fiama reconoce que, aunque hizo "oídos sordos" a los consejos de su familia y amigos, ha sido esta convicción es la que finalmente le ha llevado a romper de manera definitiva con su pareja, pero también a reflexionar sobre el perdón en la pareja.

"Ahora veo La isla de las tentaciones y veo esas parejas que son capaces de perdonarse y me pregunto si se perdonarán de verdad.", ha divagado, aunque reconoce que se ve incapaz de ello. "En parte no puedo evitar que me dé pena no ser yo capaz de hacerlo", ha confesado.