La US exige que la Ley Castell "no reduzca" autonomía y defiende su derecho a decidir la elección del rector

Tras más de dos horas de debate, y con un apoyo de 120 síes (82%) frente a seis noes y 21 abstenciones (claustro lo componen 280 miembros), el rector Miguel Ángel Castro ha sacado adelante una declaración que venía marcada por el debate abierto, de nuevo, por una parte de los claustrales en relación al sistema de elección del rector, que, en el caso de la US, es por el Claustro. Sevilla es la única universidad de España que no ha optado por el sufragio universal ponderado, lo que equivale a la elección del rector por el conjunto de la comunidad universitaria.

Castro ha traído al Claustro un borrador de declaración con el objetivo, ha defendido, de "alcanzar un acuerdo en dos aspectos nucleares" para el futuro de la Universidad. "Que dejen a las universidades elegir el camino", ha dicho, en referencia al sistema de elección del rector. No obstante, el máximo responsable de la US ha presentado un texto para su incorporación a la declaración para que el Claustro redacte los nuevos Estatutos, en el plazo de dos años una vez entre en vigor la Ley de Universidades, y, posteriormente, "sea la comunidad universitaria la que decida por sufragio universal ponderado" su refrendo. "Ponemos al Claustro al mismo nivel que el Parlamento y le damos la palabra a la comunidad universitaria en la ratificación" de los Estatutos, ha remarcado el rector de la US en varias de sus intervenciones durante el debate.

El catedrático de Económicas Luis Ángel Hierro, una de las voces más críticas estos años con el sistema de elección del rector por el Claustro, ha considerado esta incorporación como "un empujón más" -tras el de acompasar las elecciones al Rectorado con las elecciones a Claustro- en un asunto que la US lleva "años intentando sacar a empujones". "Algo que hacen todos los demás será por algo", ha señalado Hierro, aludiendo al sufragio universal en todas las universidades españolas para elegir rector. Los claustrales que han respaldado la declaración institucional lo han hecho argumentado que hay que mandar al gobierno de España un "mensaje claro" y de "unidad" frente a las "injerencias de los poderes políticos".

En el texto de la declaración se subraya que "el Claustro considera que deben ser las universidades las que decidan, en un marco legal flexible y asegurando la participación de la comunidad universitaria, tanto el tamaño y la composición de sus órganos colegiados de representación y gobierno, como la forma o sistema de elección de los órganos unipersonales de gobierno", al tiempo que, sobre el sistema de elección apunta que "parece poco adecuado y rígido tanto el modo de elegir a los decanos o directores de centro, como la propuesta del modo de elección del rector. En consecuencia, el Claustro de la Universidad de Sevilla reclama la inclusión de distintos sistemas democráticos de elección de la dirección de centros y departamentos, así como del rector, asentados todos en la participación y representación de los distintos sectores de la comunidad universitaria y que sea ésta, en ejercicio de su autonomía, quien decida en el Estatuto cuál es la opción adecuada para el mejor gobierno de sus centros y de su universidad ".

El rector de la Universidad de Sevilla, igualmente, ha explicado en su primera intervención al arrancar el Claustro que va a elaborar un documento, que "confía" que sea respaldado por el resto de sus homólogos en las universidades andaluzas, sobre la propuesta de presupuesto de la Junta de Andalucía para el sistema público andaluz. Ese informe, en el que quedará refleja la "necesidad" de inyectar 280 millones de euros más al presupuesto para universidades para 2022, se presentará a todos los grupos políticos del Parlamento andaluz.

En relación a la propuesta de Ley de Convivencia, sobre la que los estudiantes de la US están convocados por el Consejo de Alumnos a una asamblea -pendiente de ratificación oficial- el próximo 18 de noviembre para acordar un posicionamiento, Castro ha sorteado hacer un pronunciamiento expreso, pero sí ha recordado que el texto final ya estaba consensuado entre el Gobierno, universidades y estudiantes y que ahora las enmiendas presentadas por los grupos políticos que conforman y apoyan al gobierno (PSOE, Podemos y ERC) "lo tumban".