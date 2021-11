Igea asegura avances con Por Ávila y dice que tendría "poco sentido" aprobar el Presupuesto y convocar elecciones

Igea ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que confía en la palabra del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su apuesta por la "estabilidad", algo que también ha extendido a Por Ávila. "Es bastante obvio que el presidente ha apostado, de forma reiterada, por agotar la legislatura", ha recordado.

"Aquí hay unos cuantos augures sobre si uno se come el turrón o no, esas previsiones ya han ido pasando, el turrón ha llegado y estas cosas no ocurren, el interés de todos es agotar la legislatura", ha aseverado, tras lo que ha explicado que la negociación con la formación abulense "sigue abierta", al tiempo que ha confiado en una "buena finalización".

Sobre posibles "estrategias" de cara a un adelanto electoral, Igea ha insistido en que "cree" en la palabra de Fernández Mañueco cuando dice que "no tiene interés" y ha considerado que no tendría sentido en un momento de recuperación económica y de empleo. "Si a los ciudadanos les va bien el escenario lo sensato, desde el punto de vista político, es continuar", ha zanjado.

"No tengo motivos para no dar valor a la palabra del presidente, es verdad que puede haber muchas estrategia pero hay gente que nos preocupamos de cómo va la Comunidad, en eso estamos, en asegurar la estabilidad, el crecimiento, cuanto mejor les vaya a los ciudadanos mejor nos irá a nosotros", ha aseverado.

Sobre la negociación con el partido abulense Igea ha defendido su apuesta por la "estabilidad". "Nadie puede decir que se han hecho peticiones que desequilibren el territorio", ha defendido, tras lo que ha garantizado que, de no ser así, la Junta "no habría aceptado".

"Lo negociado no tiene nada que ver con lo que ocurre en el Congreso cuando baja Rufián a recordar al presidente del Gobierno que le debe la vida, no es ni parecido", ha zanjado.

Por último, Igea ha trasladado que no cree en los partidos provinciales, aunque sí lo hace en los representantes que creen en su territorio porque esa es la "esencia" de la democracia parlamentaria.