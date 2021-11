Planas diu que no coneix el receptari presentat per Garzón, però que és "benvingut si defèn la dieta mediterrània"

Planas ha realitzat aquestes declaracions a València, abans de reunir-se amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, a preguntes dels mitjans sobre la seua opinió sobre el receptari 'Comida rápida, barata y saludable', de la nutricionista Marián García (Boticaria García) i editat pel Ministeri de Consum.

"No he vist el receptari. Si defèn la dieta mediterrània, benvingut siga. Jo sóc un gran defensor perquè, entre altres raons, he nascut en el Mediterrani, però no ho conec. En tot cas, els ministeris d'Alimentació i de Salut doncs també farem les nostres aportacions", ha asseverat Planas.