El último documento de la UE reaviva el debate sobre el cálculo de las pensiones: ¿Hay novedades? ¿Cuál es la polémica?

Nueva polémica en torno al ministro Escrivá. La publicación de los documentos operativos del plan de recuperación acordados por el Gobierno y Bruselas, y conocidos este miércoles, ha reavivado el debate sobre el periodo de cómputo de las pensiones. El motivo es que ese archivo recoge, negro sobre blanco, la intención del Ejecutivo de "extender" el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, un compromiso que, sin embargo, no es nuevo y se conoce hace meses. Pese a ello, sindicatos y oposición han exigido explicaciones al ministro, que se afana en explicar que "no hay ninguna novedad". Estas son las claves de la polémica:

¿Qué dice el documento conocido este miércoles?

En su página 312, el documento recoge que el Gobierno se comprometió en el plan de recuperación a "adaptar al periodo de cálculo de la pensión a las nuevas carreras [profesionales]" durante el cuatro trimestre de 2022. Además, añade que para demostrar el cumplimiento de esta medida el Ejecutivo tendrá que remitir una copia del BOE donde se refleje la "entrada en vigor de la legislación para el ajuste del periodo de cómputo, extendiendo el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación".

Extracto del documento publicado este miércoles. 20minutos

¿Qué decía el plan de recuperación que envió el Gobierno a Bruselas en primavera?

En la página 17 del componente 30 del plan de recuperación, enviado en abril a Bruselas, el Gobierno se comprometió a "adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación", de modo que "refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador". Además, afirmó que esta medida se adoptaría de forma progresiva, para los nuevos pensionistas y en el marco del diálogo social.

Extracto del plan de recuperación remitido a Bruselas en abril. 20minutos

¿Y cuál fue la respuesta de Bruselas a la propuesta de plan de recuperación del Gobierno?

En junio, Bruselas aprobó el plan de recuperación español. En la página 293 del documento anexo a la evaluación del plan, reflejó ese compromiso del Gobierno español, que aparece redactado exactamente de la misma forma que en el texto conocido esta semana: para el cuarto trimestre de 2022, decía la UE ya a principios de verano, en España debía entrar en vigor "la legislación relativa a la adecuación del periodo de cómputo, extendiendo el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación.

Extracto de la respuesta de Bruselas al plan de recuperación, publicada en junio. 20minutos

Entonces, ¿hay una nueva exigencia de Bruselas?

No. El documento conocido este miércoles señala que el Gobierno deberá enviar pruebas de que ha aplicado los compromisos que ya recogía el plan de recuperación y su redacción es idéntica a la del documento conocido en junio. La diferencia es que, mientras que los textos remitidos por Bruselas al Gobierno hablan expresamente de "extender" el periodo de cómputo, el plan de recuperación enviado por el Ejecutivo a la UE hablar de "adecuar" el periodo de cómputo para que "refleje en mayor medida" la vida laboral, así como de la tendencia que existe en España a una "extensión del periodo de cómputo".

¿Qué dice el ministro Escrivá?

Que "Bruselas no nos está pidiendo nada" y que "no hay nada nuevo". "No entiendo la polémica", dijo este jueves el ministro a RNE, donde reiteró que esta medida "es parte del plan de recuperación". "Hemos sido nosotros [quienes lo hemos incluido] porque nos lo ha pedido el Pacto de Toledo", agregó.

¿Qué decían las recomendaciones del Pacto de Toledo?

A finales de 2020, PSOE, PP y Unidas Podemos, entre otros partidos, aprobaron una batería de recomendaciones en la Comisión del Pacto de Toledo donde apostaban por una "relación equilibrada entre el importe de la prestación [pensión] reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador", evitando que un "reparto desigual de las cotizaciones en el tiempo" provoque una "merma de futuros derechos", es decir, evitar que un despido en los últimos años de carrera suponga una rebaja importante de la pensión.

Recomendaciones del Pacto de Toledo. 20minutos

¿Qué dicen los sindicatos?

En un comunicado, CCOO y UGT calificaron este jueves de "incomprensible" la "oscilación constante de mensajes y posiciones del Gobierno sobre cuestiones tan sensibles" y rechazaron una eventual ampliación a 35 años del periodo de cómputo.

¿Por qué esa referencia a los 35 años?

Porque a comienzos de año el Ministerio de Escrivá manejó borradores en los que planteaba abiertamente elevar de 25 a 35 años el periodo de cómputo. El ministro negó la existencia de esa propuesta, a la que tuvo acceso y que publicó 20minutos. Además, el propio Escrivá admitía en aquella propuesta que las pensiones bajarían un 6,3% de media en caso de aplicarse esa prolongación del periodo de cómputo.

¿Entonces, van a bajar las pensiones?

No es seguro. Lo único que está claro es que el Gobierno se ha comprometido en el plan de recuperación a ampliar el periodo de cómputo y que Bruselas supervisará que cumpla esa promesa. De cómo se concrete esa medida dependerán los efectos que pueda tener sobre las pensiones futuras. De hecho, el propio Ejecutivo reconoce en el plan de recuperación en que la ampliación del periodo podría tener "efectos negativos" y que debe ser complementada con otras medidas que "modulan" sus efectos, como dar al trabajador la posibilidad de excluir sus peores años en términos de cotización para el cálculo de las pensiones. El ministro Escrivá dijo este jueves que esta ampliación del periodo "no está pensada para reducir gasto en ningún caso" y replicó con un "rotundamente no" a la pregunta de si bajarán las pensiones.