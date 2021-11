Gómez defèn la "responsabilitat" del PSPV i l'oposició assenyala les seues diferències amb Compromís

Com a alcalde, Joan Ribó ha garantit que pròximament tiraran avant els setens pressupostos d'un govern que "demostra la seua solidesa per damunt dels desitjos d'alguns" i ha reafirmat la seua voluntat de buscar grans acords amb l'oposició malgrat de les "diferències lògiques a tots els nivells".

En les seues intervencions, la vicealcaldesa ha destacat la gestió municipal de la pandèmia i que el seu partit és el que més ha treballat perquè haja pressupostos, recordant que els de 2022 seran "els més expansius de la història".

Per contra, ha enlletgit el to de "crítica destructiva" de PP i Ciutadans, assegurant que veu a la portaveu 'popular', Mª José Catalá, "molt còmoda en l'oposició", que ha de "estudiar-se una mica millor València" i que ningú vol "els temps de la melancolia" de reivindicar la figura de l'exalcaldessa Rita Barberá. També ha lamentat que Fernando Giner (Cs) no faça "ni una proposta" i "torne a virar cap a la radicalitat".

"A CS NO HI HA EXÈRCIT QUE LI SOSTINGA"

"Negue que açò siga un camp de batalla. El que sí tinc clar és que a Ciutadans no hi ha exèrcit que li sostinga", ha recalcat davant les crítiques per les diferències en el Govern del Rialto.

De cara a 2022, ha ressaltat que València s'"obrirà al món" amb la gala dels Goya, a més d'avançar que aquest mes s'aprovarà el pla director de l'ampliació del parc de Benicalap com "un dels grans pulmons verds de la ciutat".

La també regidora de Desenvolupament Urbà ha garantit una integració "sense barreres" de la ronda i el bulevard sud i que 2022 serà l'any del corredor verd sud. "Ja n'hi ha prou de que els barris del sud es tracten com el traster de València", ha proclamat, i ha ressaltat els projectes de la supermanzana d'Orriols i el bulevard de la Malvarrosa per a combatre la inseguretat.

A més, ha insistit que exigiran al València CF que acabe l'estat i ha advertit que "si no hi ha aval, no hi haurà ATE" (actuació territorial estratègica de Mestalla). I en general, ha afirmat que "el PSPV no estarà en el no, sinó en un sí sostenible per a tots", defenent que "es pot conjugar creixement i sostenibilitat".

EL PP PORTA LA DELINQÜÈNCIA Al SÍNDIC

Entre l'oposició, Catalá (PP) ha convidat al bipartit a llegir-se els seus 120 propostes -com més policies, menys imposats i alts càrrecs i eliminació de subvencions a entitats catalanistes- i ha anunciat que han portat la situació de "delinqüència" a València al Síndic de Greuges i al Defensor del Poble.

Ha advertit que la gestió de l'Ajuntament queda palés aquest dijous amb la manifestació de veïns de cinc barris contra el botelló, denunciant que hi ha "200 policies menys que en 2015". També ha retret els "incompliments" amb l'Albufera i l'"embós" de llicències i ha assenyalat a Gómez que la veu "més en l'oposició que en el govern" en parlar de Barberá.

"València necessita un canvi de governants amb més energia i amb projectes", ha reivindicat la 'popular' com un diagnòstic "molt roín" per a 2022.

Giner (Cs) s'ha preguntat si els socis "parlen entre ells" i ha lliscat si Ribó pensa que "va a seguir sent alcalde perquè Ximo Puig (PSPV) és president de la Generalitat amb el suport de Mónica Oltra (Compromís)".

Com a balanç, ha definit la València de Ribó com "la marca blanca de Barcelona" i s'ha queixat d'una ciutat "bruta i que ja no és el que era", per a retraure a l'Ajuntament que no faça "més que presentar bulevards que ni tan sols són projectes, són futuribles".

I de Vox, el regidor Pepe Gosálbez també ha dibuixat "la València de Ribó" amb problemes com la "impossibilitat de dormir" o la "desídia" amb el patrimoni cultural, davant els quals ha assegurat que hi ha una alternativa. "València crema i no són Falles", ha il·lustrat, i ha tornat a denunciar que no s'haja recuperat "ni un cèntim" de l'estafa milionària a l'EMT en 2019.

RIBÓ DEMANA A L'OPOSICIÓ "QUE NO ES FAÇA IL·LUSIONS"

En la seua rèplica, l'alcalde ha insistit que València és una ciutat segura encara que hi haja problemes, garantint que treballen per a solucionar la inseguretat en zones com Orriols i que seguiran escoltant als veïns i combatran amb fermesa qualsevol tipus de violència.

Al PP li ha recordat que està en l'oposició "amb els pitjors resultats de la història" i ha avisat que "ningú es faça il·lusions perquè els fets en política són les votacions". "Acabarem aquesta legislatura com la vam començar", ha augurat.

S'ha compromès a seguir amb la normalització, valorització i desenvolupament de la llengua, la cultura i el patrimoni valencià, mostrant-se orgullós d'ells, i ha coincidit amb l'oposició en què el Govern i el Consell han de reforçar el transport ferroviari i el metropolità.

I ha asseverat: "Sis anys després hem de dir ben alt i ben fort que tenim les mans netes i que estem convertint la xacra de la corrupció en un trist record del passat".