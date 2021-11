Laura Escanes pone fin a los rumores de embarazo tras ser preguntada por su tripa: "Estaba hinchada estos días"

No hay día en el que a Laura Escanes no le toque lidiar con los rumores de un bombo. Incluso en sus últimos posts, donde presume de un vestido mini y de varios bailecitos por TikTok, se lo han vuelto a preguntar. Y no, Laura Escanes no está embarazada: tiene hiperlordosis.

"De ayer por la noche", decía en una de sus publicaciones. Parece que Laura ha sabido sacar partido al máximo de su salida, con un vestidito ajustado y mínimamente abrigada bajo una blazer. Prenda que, por supuesto, se ha desquitado de sus hombros para presumir mejor de su outfit de una pieza entre bailoteo y bailoteo.

Los seguidores de la influencer han querido insistir en su duda, más allá de disfrutar del constante contenido que no ha dudado en compartir. Además de aprovechar para explicar que, efectivamente, no está pasando por ningún embarazo, ha publicado otro vídeo con su "vestido ajustado" y sintiéndose "bien sexy", como bien ha dicho.

"No estoy embarazada, es que mi posición normal es sacando culo para fuera y la tripa se ve más. Tengo hiperlordosis. Y, bueno, que estaba hinchada estos días", se ha visto obligada a explicar por sus instastories. Y es que Laura Escanes, simplemente, tiene una barriga humana y, como cualquier humano, no la tiene absolutamente plana.

Sus fans no han bajado la guardia desde que ella misma dejaba caer que no le importaría volver a ser madre, por segunda vez: "Sí, me gustaría, pero la vida da muchas vueltas y no sé si en un tiempo seguiré pensando igual".

La influencer dejaba ver que, como mucho, esperaría hasta cuatro años de diferencia: "Que sea lo que tenga que ser. Ahora no creo que fuera un buen momento. Un embarazo, parto y posparto es una revolución hormonal muy potente, y no sé como lo llevaría ahora mismo". Pero, por el momento, no hay ningún bebé en proceso.