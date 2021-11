Lambán pide a Beamonte (PP) que salga "de la cueva" y vea los resultados de la gestión del Gobierno de Aragón

En respuesta a Beamonte, durante la segunda jornada del Debate de Política General, que celebran las Cortes de Aragón, Lambán ha señalado que en el Paleolítico Superior "los hombres se refugiaban en las cuevas y pintaban bisontes con flechas pensando que estaban favoreciendo la caza", lo que es "la magia simpática", lo que "hacen determinados políticos", Beamonte "de forma reiterada".

Le ha advertido de que la magia simpática "no le funciona en absoluto" y le ha comentado que "si saliera de la cueva vería que desde que gobierna el PSOE hemos aumentado el gasto un 50 por ciento y los aragoneses son los españoles más satisfechos con la sanidad pública que tienen".

También vería, ha continuado Lambán, que el presupuesto educativo ha aumentado un 46 por ciento, se han acabado los conflictos con la educación pública y concertada, y el gasto en servicios sociales ha crecido un 46 por ciento. Asimismo, que el Gobierno "ha sellado la paz" con la Universidad de Zaragoza y el plan de depuración del Pirineo se terminará en dos años.

"Si usted, en vez de pintar consejeros en su cueva para ver si los mata políticamente, si cambiara su actitud en torno a este tipo de cuestiones, se daría cuenta de que en Aragón se van a crear en un quinquenio no menos de 30.000 puestos de trabajo, lo que nos situará en la posición de pleno empleo".

Le ha instado a sumarse a los acuerdos y a "dejar de secundar las instrucciones destructivas de su partido en Madrid" y a "abandonar la magia simpática, sin renunciar a hacer una oposición todo lo inmisericorde que quiera".

Javier Lambán ha añadido: "Después de que ustedes arruinaran la imagen de Plaza y estuvieran a punto de acabar, reputacionalmente, con la logística, -la plataforma- recuperó impulso nada más volver nosotros al Gobierno" y ahora hay "cada vez más demanda de suelo". La presión fiscal está por debajo de la media española, ha agregado, echando en cara al PP que cuando está en el Gobierno dice que va a bajar los impuestos y cuando llega al Gobierno los sube.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha continuado afirmando que Aragón es la región con menos porcentaje de personas con mucha dificultad para llegar a fin de mes y con menos hogares con todos sus miembros en paro, también con menos población en pobreza severa, el 6,1 por ciento frente al 9,5 por ciento de la media española.

Ha abundado al decir que ha aumentado el número de empresas registradas en la Seguridad Social y el número de ERTE ha bajado un 94,78 por ciento, mientras que en el conjunto de España ha disminuido un 94,37 por ciento.

Además, Aragón es la región con menor tasa de paro, un 8,79 por ciento, lo que sitúa a la región "a las puertas de conseguir ser de las primeras en llegar al pleno empleo". El paro femenino se sitúa en el 9,79 por ciento, muy por debajo del 16 por ciento nacional.

INVERSIONES

"No hay una empresa que hayamos anunciado que no haya empezado a instalarse e invertir y hay muchas con las que estamos negociando y no anunciando porque es misión de ellas mismas", ha aclarado.

"Mentiría si dijera que estoy contento con cómo se está produciendo el pago -de las ayudas- a la hostelería", ha dicho Lambán, asegurando que "ni un solo establecimiento va a dejar de recibir ayuda y los ayuntamientos las van a recibir de manera inmediata".

Además, ha dejado claro que la Intervención General de la Comunidad Autónoma no autorizaría "pintar" en el Presupuesto "sin el respaldo del Gobierno de España" los fondos COVID.

Ha preguntado a Beamonte "por qué desdeña con tanta facilidad la invitación al pacto" en torno a una segunda edición de la Estrategia de Recuperación Social y Económica, indicando que el Ejecutivo "lucha" por extender la actividad económica en Andorra, tras el cierre de la Central Térmica. "Los fondos Miner están funcionando a la perfección y estamos ultimando el convenio de transición justa para solucionar a medio y largo plazo todas las necesidades de la zona".

Ha dicho que la crisis de los microchips no es responsabilidad del Gobierno de Aragón y ha lamentado "el error" de la desindustrialización de la UE, que ya está afectando a las exportaciones. Respecto al aumento del coste de la energía y los carburantes ha indicado que el Gobierno regional tratará de estar "a la altura", aunque no se le ocurre "cómo solucionar la crisis entre Argelia, Marruecos, Rusia y demás".

Respecto a la PAC, ha dicho: "Nos hemos declarado satisfechos y, por otra parte, profundamente decepcionados" porque Teruel y otras zonas afectadas por la antigua PAC recibirán más ayudas "equiparándose con la media regional" pero no se ha conseguido la eliminación de los derechos históricos, tampoco una definición "más exigente" del agricultor activo.

También ha señalado que el Ejecutivo está tratando de recortar las listas de espera sanitarias, que han aumentado por la COVID-19, motivo por el que las comunidades autónomas están pidiendo al Gobierno de España que ponga en marcha un nuevo fondo COVID.

Para Lambán, "un presidente del PP será siempre un delegado del Gobierno si en España gobierna el PP". Ha espetado a Beamonte que "ganaría credibilidad si reconociera que algo está bien hecho", pero "la genética de su partido le impide reconocer a su adversario todo tipo de acierto".