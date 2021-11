Gómez defiende la "responsabilidad" del PSPV y la oposición señala sus diferencias con Compromís

Como alcalde, Joan Ribó ha garantizado que próximamente saldrán adelante los séptimos presupuestos de un gobierno que "demuestra su solidez por encima de los deseos de algunos" y ha reafirmado su voluntad de buscar grandes acuerdos con la oposición a pesar de las "diferencias lógicas a todos los niveles".

En sus intervenciones, la vicealcaldesa ha destacado la gestión municipal de la pandemia -"la ciudad de la vida frente al sálvese quien pueda"- y que su partido es el que más ha trabajado para que haya presupuestos, recordando que los de 2022 serán "los más expansivos de la historia".

Por contra, ha afeado el tono de "crítica destructiva" de PP y Ciudadanos, asegurando que ve a la portavoz 'popular', Mª José Catalá, "muy cómoda en la oposición", que debe "estudiarse un poco mejor València" y que nadie quiere "los tiempos de la melancolía" de reivindicar la figura de la exalcaldesa Rita Barberá. También ha lamentado que Fernando Giner (Cs) no haga "ni una propuesta" y "vuelva a virar hacia la radicalidad".

"A CS NO HAY EJÉRCITO QUE LE SOSTENGA"

"Niego que esto sea un campo de batalla. Lo que sí tengo claro es que a Ciudadanos no hay ejército que le sostenga", ha recalcado ante las críticas por las diferencias en el Govern del Rialto.

De cara a 2022, ha resaltado que València se "abrirá al mundo" con la gala de los Goya, además de avanzar que este mes se aprobará el plan director de la ampliación del parque de Benicalap como "uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad".

La también concejala de Desarrollo Urbano ha garantizado una integración "sin barreras" de la ronda y el bulevar sur y que 2022 será el año del corredor verde sur. "Ya basta de que los barrios del sur se traten como el trastero de València", ha proclamado, y ha resaltado los proyectos de la supermanzana de Orriols y el bulevar de la Malvarrosa para combatir la inseguridad.

Además, ha insistido en que exigirán al Valencia CF que acabe el estado y ha advertido que "si no hay aval, no habrá ATE" (actuación territorial estratégica de Mestalla). Y en general, ha afirmado que "el PSPV no estará en el no, sino en un sí sostenible para todos", defendiendo que "se puede conjugar crecimiento y sostenibilidad".

EL PP LLEVA LA DELINCUENCIA AL SÍNDIC

Entre la oposición, Catalá (PP) ha invitado al bipartito a leerse sus 120 propuestas -como más policías, menos impuestos y altos cargos y eliminación de subvenciones a entidades catalanistas- y ha anunciado que han llevado la situación de "delincuencia" en València al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo.

Ha advertido que la gestión del Ayuntamiento queda patente este jueves con la manifestación de vecinos de cinco barrios contra el botellón, denunciando que hay "200 policías menos que en 2015". También ha reprochado los "incumplimientos" con l'Albufera y el "atasco" de licencias y ha señalado a Gómez que la ve "más en la oposición que en el gobierno" al hablar de Barberá.

"València necesita un cambio de gobernantes con más energía y con proyectos", ha reivindicado la 'popular' como un diagnóstico "muy malo" para 2022.

Giner (Cs) se ha preguntado si los socios "hablan entre ellos" y ha deslizado si Ribó piensa que "va a seguir siendo alcalde porque Ximo Puig (PSPV) es presidente de la Generalitat apoyado por Mónica Oltra (Compromís)".

Como balance, ha definido la València de Ribó como "la marca blanca de Barcelona" y se ha quejado de una ciudad "sucia, cochambrosa y que ya no es lo que era", para reprochar al Ayuntamiento que no haga "más que presentar bulevares que ni siquiera son proyectos, son futuribles". "Este gobierno hace trilerismo con la ecología", ha aseverado.

Y de Vox, el concejal Pepe Gosálbez también ha dibujado "la València de Ribó" con problemas como la "imposibilidad de dormir" o la "desidia" con el patrimonio cultural, ante los que ha asegurado que hay una alternativa. "València arde y no son Fallas", ha ilustrado, y ha vuelto a denunciar que no se haya recuperado "ni un céntimo" de la estafa millonaria a la EMT en 2019.

RIBÓ PIDE A LA OPOSICIÓN "QUE NO SE HAGA ILUSIONES"

En su réplica, el alcalde ha insistido en que València es una ciudad segura aunque haya problemas, garantizando que trabajan para solventar la inseguridad en zonas como Orriols y que seguirán escuchando a los vecinos y combatirán con firmeza cualquier tipo de violencia.

Al PP le ha recordado que está en la oposición "con los peores resultados de la historia" y ha avisado que "nadie se haga ilusiones porque los hechos en política son las votaciones". "Acabaremos esta legislatura como la empezamos", ha augurado.

Se ha comprometido a seguir con la normalización, puesta en valor y desarrollo de la lengua, la cultura y el patrimonio valenciano, mostrándose orgulloso de ellos, y ha coincido con la oposición en que el Gobierno y el Consell deben reforzar el transporte ferroviario y el metropolitano.

Y ha aseverado: "Seis años después tenemos que decir bien alto y bien fuerte que tenemos las manos limpias y que estamos convirtiendo la lacra de la corrupción en un triste recuerdo del pasado".