PSRM asegura que el lenguaje inclusivo "es un paso necesario e importante para el reconocimiento expreso de la igualdad"

Hernández ha explicado que el Grupo Parlamentario Socialista tomó la determinación de "no participar en las votaciones de ninguna propuesta llevada a Pleno por personas que no representan a ningún grupo político elegido legítimamente por la ciudadanía, como es el caso de los diputados expulsados de VOX o los tránsfugas de Cs".

"El lenguaje inclusivo no es un lujo cultural ni una moda progre de las feministas, como pretende hacer creer la ultraderecha. Es aberrante que alguien no entienda, o no quiera entender, que las mujeres no nos podemos sentir identificadas si se nos nombra en masculino", ha admitido.

Del mismo modo, la socialista ha querido incidir en que, "al margen de que nos parezca aberrante la iniciativa y un espectáculo mediático más de los muchos a los que nos tienen acostumbrados, nuestra posición es pública con respecto a este tema".

Hernández ha puesto el acento en que tener un lenguaje respetuoso con ambos géneros se corresponde con una democracia desarrollada con los derechos plenos de la mujer y que defiende la igualdad.

"Nuestra posición será siempre en defensa de la igualdad, del feminismo, y por tanto, del uso del lenguaje inclusivo como forma de evidenciarlo. Para reivindicar el derecho de las mujeres a estar y ser visibles en todos los espacios. Lo que sí cabría resaltar es que la consejera de Mujer y vicepresidenta de nuestra Región, Isabel Franco, votó ayer a favor de esta moción repulsiva y que va contra la visibilización de las mujeres", ha finalizado.