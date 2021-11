La guerra entre Terelu Campos y Carmen Borrego está llegando demasiado lejos. El distanciamiento entre las dos hermanas ha hecho que Borrego vea peligrar las navidades que, como siempre, pasan en familia junto a María Teresa Campos. En la mañana de este jueves, los colaboradores de El programa de Ana Rosa han aportado su opinión con respecto al problema familiar de las Campos.

Una conversación entre Carmen Borrego y Belén Esteban, grabada sin su consentimiento, ha vuelto a dejar claro que el conflicto entre las hermanas está en su punto más alto. Durante la pausa de publicidad de Sálvame, Borrego hablaba con Esteban acerca de unos mensajes que Terelu le envió: "Tengo tres audios de ella insultándome a mí y a mi marido. Y tiene que pedir perdón, yo no puedo llamarla, tiene que ser ella".

"Este año me preocupan las navidades. No le podemos hacer esto a mi madre", recalcó Carmen Borrego en el programa de las tardes de Telecinco y, además, culpó del distanciamiento a su sobrina Alejandra: "A mis hijos no les hubiera permitido decir nada malo de su tía. Me da muchísima pena lo que está haciendo Alejandra conmigo. Mi hermana no es la responsable de lo que declare su hija".

En el programa matinal de Telecinco, Beatriz Cortázar ha señalado que "Carmen, cada vez que se refiere a Alejandra, habla de 'su hija' o 'Alejandra'. En ningún momento dice 'mi sobrina'. Parece que no, pero el lenguaje, muchas veces, marca las distancias".

"Teresa no se merece esto. Así que, que lo arreglen", ha sentenciado Joaquín Prat. Marisa Martín Blázquez ha apuntado que, en otras ocasiones, las hermanas podrían haber tenido conflictos semejantes que no habrían saltado a los medios y se habrían solucionado en la intimidad.

Alessandro Lecquio, por su parte, ha agregado: "Si no hablaran de sus peleas, ¿de qué podrían hablar?", a lo que Paloma García-Pelayo ha respondido, rápidamente: "De Bigote". Además, la colaboradora ha añadido que "Terelu está mal, sobrepasada y no alcanza a entender nada".