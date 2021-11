PSOE afirma que los PGE "contemplan la mayor inversión en patrimonio, Mar Menor y ferrocarril para Cartagena"

Fernández ha indicado que el Gobierno de España "destina para el Mar Menor casi 400 millones de euros entre 2022 y 2026".

"Los responsables políticos del PP no tienen vergüenza. No nos merecemos a estos mentirosos y caraduras que intentan engañar a los ciudadanos, negando las partidas que están explicadas, y más que claras, en los Presupuesto Generales del Estado", ha explicado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "de los 40,2 millones para el Mar Menor que presupuestó el Gobierno regional en 2020, apenas fue capaz de ejecutar un 20 por ciento, y este año va por el mismo camino con las actuaciones previstas para 2021".

Por otra parte, Fernández ha destacado que el Gobierno de España "ha hecho la mayor inversión de la democracia para modernizar las conexiones ferroviarias de la Región de Murcia y Cartagena", y ha asegurado que "por primera vez, aparece Cartagena en el mapa ferroviario de la Alta velocidad, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez".

Además, la diputada socialista ha lamentado que "al PP se le olvide que los PGE contemplan una dotación de 24,25 millones de euros para la línea de Alta Velocidad Murcia-Cartagena y la adecuación de las estaciones de Cartagena y Torre Pacheco, así como 65 millones de euros para la Autoridad Portuaria".

"Al PP debería darle vergüenza exigir al Gobierno de España inversiones en ferrocarril, saben que cuando llegó Pedro Sánchez a Moncloa no había ni un solo proyecto redactado para la conexión ferroviaria de Cartagena", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que, dentro de las actuaciones a desarrollar por la Sociedad Cartagena Alta Velocidad, "continuará la redacción de los estudios y proyectos para la integración del ferrocarril, destacando el estudio del nuevo trazado de acceso a la Dársena de Escombreras del Puerto de Cartagena".

La parlamentaria también ha precisado que "el Gobierno de Pedro Sánchez destina 2 millones de euros para el Anfiteatro de Cartagena; 2 millones para la Catedral, y 5,5 millones para la Estación en los presupuestos de 2022, a diferencia de los cero euros que invirtió en patrimonio en la ciudad portuaria el Gobierno de Rajoy".

"En total, 9,5 millones de euros del Gobierno de España para patrimonio en Cartagena. ¿Cuánto va a poner el Gobierno de López Miras?", ha comentado, tras lo que ha afirmado que "la única inversión que contempla el Ejecutivo regional para patrimonio de Cartagena es el Cine Central, proyecto estrella de Noelia Arroyo, que lo lleva anunciando y presupuestando desde hace 5 años, pero que se está cayendo a trozos sin que López Miras haya sido capaz de mover ni un ladrillo".

"Prometen poco y hacen menos, no son creíbles. Los datos y los números no se pueden negar y el PP se empeña en mentir descaradamente. Los dirigentes del Partido Popular en esta Región no tienen vergüenza. No merecemos responsables políticos mentirosos y caraduras", ha concluido.