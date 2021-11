Euskadi contará con una Estrategia específica de enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares

Su Majestad la Reina Doña Sofía ha inaugurado este jueves la IX edición del Congreso Nacional del Alzheimer que se celebra en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz hasta el sábado 13 de noviembre, bajo el lema'Cero omisiones. Cero Alzheimer'.

El congreso tiene como objetivo poner en el centro al paciente con demencia para que, en ningún caso se le excluya; así como abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, esta enfermedad para avanzar y mejorar la calidad de vida de las más de 1,2 millones de personas que conviven con Alzheimer en España.

En el acto inaugural, en el que la Reina Doña Sofía ha reconocido el "incansable trabajo diario" de los familiares para mejorar el bienestar de los enfermos de Alzheimer y ha trasladado su pésame a las familias de los enfermos fallecidos por la covid-19, también ha intervenido la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui; y la presidenta de CEAFA, Cheles Cantabrana.

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha anunciado que Euskadi contará esta legislatura con una Estrategia específica de enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares, que tendrá como objetivo "mejorar la calidad de vida y la atención sanitaria y social de los pacientes, así como de sus entornos familiares".

"Este objetivo pasa por seguir vertebrando la atención sociosanitaria, profundizando en la filosofía de coordinación de los sistemas de servicios sociales y de salud por la que apostó Euskadi hace un cuarto de siglo", ha indicado.

Sagardui ha señalado que "como ha evidenciado la pandemia" es necesario dar "un impulso encaminado a alumbrar un nuevo modelo de cuidados de las personas en todas las etapas de su ciclo vital, respetuoso con su proyecto de vida, sensible a las necesidades emergentes, y articulado como una verdadera red de ecosistemas locales de cuidados sociales y sanitarios".

"Esa es la meta esencial que se marca la estrategia vasca de atención sociosanitaria 2021-2024 presentada el pasado mes de octubre por el lehendakari, Iñigo Urkullu", ha recordado.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Asimismo, ha subrayado la importancia de la investigación y ha afirmado que el sistema sanitario vasco participa en la actualidad en una veintena de proyectos de investigación de esta enfermedad, "con una financiación externa que supera con creces" los 500.000 euros.

Según ha detallado, esta actividad investigadora está orientada a varias líneas: mejorar el diagnóstico precoz a través de la identificación de biomarcadores; analizar, mejorar e identificar posibles tratamientos y nuevas dianas terapéuticas; y realizar estudios sobre el abordaje asistencial de la enfermedad y nuevas intervenciones para mejorar la prevención y salud cognitiva.

La presidenta de CEAFA, Cheles Cantabrana, por su parte, ha destacado que con este congreso se retoman todas las reivindicaciones de los últimos años, tras el periodo de pandemia de la covid-19. "Los problemas son los mismos pero el tiempo les ha aportado complejidad porque no han sido resueltos. Ahora contamos en un arma, el panel de expertos, que son nuestro brazo armado de razones para llegar al cero alzheimer", ha indicado.

Además, ha agradecido su presencia a la Reina Doña Sofía, presidenta de honor de CEAFA. "Somos todos conscientes del peso que tiene su presencia para visibilizar esta pandemia de demencia", ha subrayado.

BIOMARCADORES PARA DIAGNÓSTICO

En declaraciones a los medios de comunicación, el doctor en Medicina de la Fundación CITA Alzheimer, Pablo Martínez-Lage, tras pronunciar la Conferencia 'Biomarcadores para el diagnóstico precoz del alzheimer', ha explicado que el diagnóstico temprano o a tiempo de esta enfermedad "se puede hacer porque en la actualidad existen biomarcadores que indican si en el cerebro de una persona están ocurriendo la patología del alzheimer".

"Una prueba de punción lumbar te dice si una persona en la que se ha diagnosticado un deterioro cognitivo, aunque no tenga todavía demencia, tiene la patología alzheimer", ha indicado.

Martínez-Lage ha subrayado la importancia de este diagnóstico porque "en una situación de no dependencia, la persona puede organizar su vida, sus cuidados, iniciar una serie de opciones terapéuticas que aunque no curarán la enfermedad, pueden tratar de retrasar el momento de la dependencia".

"Ya no vale a una persona que va al médico diciendo que le falla la memoria, preguntarle si hace vida normal y citarle para dentro de un año. Ya no vale. Si hay un deterioro cognitivo que se estudia bien y que se diagnostica bien, los biomarcadores te pueden decir si es o no alzheimer", ha insistido.

Asimismo, ha subrayado que no se trata de una posibilidad futura, sino que se trata de una "práctica clínica diaria". "Esto está ya a disposición de los médicos que lo quieran utilizar; no es futuro. La investigación ya se ha terminado y ya se pueden aplicar en práctica clínica. Afortunadamente cada vez se aplican más", ha insistido.

En este sentido, ha pedido que "se aumente la cultura Alzheimer entre los políticos, que no sea algo raro, sino que igual que se presta atención a la diabetes, hipertensión y artrosis - todas ellas enfermedades crónicas que no se curan-, se preste atención al alzheimer, al deterioro cognitivo que es una de las principales causas de dependencia". "Si no hacemos algo ya, sabemos que el número de enfermos dependientes dentro de 20 -30 años se va a doblar", ha advertido.