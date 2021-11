Tècnics participen en el I curs de gestió d'emergències en el patrimoni cultural

José María Ángel ha assenyalat que aquesta iniciativa naix a partir del simulacre sísmic que l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) va realitzar a Torrevella al novembre de 2018, "en aquella experiència es va prendre consciència que calia desenvolupar millors protocols d'actuació per a salvaguardar el patrimoni cultural moble i immoble".

En les jornades 'Estratègies i capacitats de gestió d'emergències per al patrimoni cultural en museus, arxius i biblioteques' participa personal tècnic d'emergències i dels servicis de prevenció i extinció d'incendis i salvament amb els professionals de la protecció del patrimoni perquè -afig Ángel- "són els que aporten el seu coneixement i experiència sota la filosofia d'anàlisi de les lliçons apreses en els seus respectius camps".

La formació es divideix en tres jornades, una sessió sobre la gestió de les emergències en patrimoni danyat per desastres naturals o per causes antròpiques i una segona amb instruccions operatives pròxima a la celebració del simulacre, de manera que els participants puguen adquirir les destreses necessàries per a un exercici pràctic amb la col·lecció del Museu de Belles Arts de València.

Tots dos projectes, el curs i el simulacre estan inclosos en el Projecte Fènix sobre Intel·ligència Artificial i noves tecnologies aplicades a la prevenció i gestió d'incendis i desastres naturals en Patrimoni Cultural moble i immoble, finançat pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, que desenvolupa la Universitat Pablo Olavide en col·laboració amb l'IVCR+i.

En les jornades s'analitzaran els diferents escenaris de patrimoni urbà i natural que integren múltiples perills. També s'abordaran quins són els mecanismes a l'hora de prendre decisions per part dels professionals de les emergències i de les institucions responsables de la conservació preventiva. S'examinaran els riscos de conservació de jaciments, els riscos del patrimoni arqueològic i rupestre en entorns forestals, la protecció del patrimoni subaqüàtic o la intervenció de serveis d'emergències externs en museus, arxius o biblioteques

"En finalitzar la formació, tindrem desenvolupats els protocols d'actuació per a la protecció de béns patrimonials en una emergència", ha indicat Gemma Contreras. L'objectiu és la realització d'un simulacre d'incendi en el Museu de Belles Arts de València el pròxim any", ha afegit.