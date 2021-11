Sanitat estableix un dispositiu específic d'emergències sanitàries davant el Gran Premi de Motociclisme de Xest

Aquest dispositiu prestarà assistència sanitària en les vies d'accés al circuit, en les poblacions adjacents i en les vies de comunicació, segons ha informat la Generalitat en un comunicat. Les zones de pista i àrees destinades al públic seran ateses pels dispositius que estableix i coordina el propi centre mèdic del Circuit de Xest.

El reforç en la zona, establit per la Conselleria de Sanitat, està compost per una unitat del SAMU, amb la seua dotació habitual de personal mèdic, d'infermeria i emergències sanitàries, que estarà situada en el trajecte de la A-3, durant els tres dies del Gran Premi.

Així mateix, es disposarà una unitat assistencial amb personal d'infermeria i tècnic en emergències sanitàries, en les rodalies del centre de salut de Xest. Finalment, completa el dispositiu assistencial una unitat de SVB (Suport Vital Bàsic), dotada de dos especialitas en emergències sanitàries, que es desplaçarà als voltants del municipi.

A més, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) de València és el centre responsable de coordinar el dispositiu preventiu, de l'evacuació dels ferits des del lloc de l'emergència als centres hospitalaris, alertar els hospitals, facilitar els recursos sanitaris en cas de necessitat, i realitzar la coordinació intersectorial en cas de catàstrofe o accident de múltiples víctimes.

D'altra banda, el centre de salut de Xest i l'hospital de Manises reforcen les seues respectives plantilles i s'ha prealertat, per a assegurar l'atenció davant qualsevol possible emergència, als hospitals La Fe de València, General de València i el de Requena; així com a un helicòpter medicalitzat, per si fóra necessària la seua mobilització.