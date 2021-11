Ribó demana a la Generalitat que implante la taxa turística "el més prompte possible"

Així ha valorat, en el seu discurs d'obertura del debat sobre l'estat de la ciutat, aquesta taxa que genera discrepàncies entre els socis del govern autonòmic: mentre Compromís i Unides Podem aposten per la seua implantació immediata, el PSPV advoca per esperar la recuperació del sector i que no siga obligada per a tots els municipis de la Comunitat.

"Evidentment, la taxa turística no la paguem els valencians ni les empreses turístiques: la paguen només els que gaudeixen de la nostra ciutat fent turisme i utilitzant els nostres servicis", ha remarcat, per a garantir que treballaran amb la intenció que el Consell l'engegue "el més ràpidament possible".

Ribó, de Compromís, ha assenyalat que el punt 26 de l'acord del Govern del Rialto estableix un impost turístic progressiu que permeta a l'Ajuntament de València compensar les despeses produïdes per la "pressió" del turisme, així com millorar la qualitat d'aquesta activitat i promocionar i protegir els aspectes singulars de la ciutat.

Com a balanç general, ha assegurat que la pressió fiscal de València és "raonable" i està en la mitjana de les ciutats espanyoles, "molt lluny d'algunes declaracions tremendistes que s'han sentit", així com que els comptes del consistori estan sanejats "a tots els nivells".

I ha atribuït l'alt valor del tipus impositiu de València al fet que els valors cadastrals no s'han revisat "des del segle passat", però ha remarcat que el valor de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per vivenda està "molt per davall" del de Barcelona i Madrid i és similar al de Sevilla, dades que ha citat d'un rànquing tributari de l'Ajuntament de Madrid.

Altres de les fites que ha ressaltat són la baixada del període de pagament a proveïdors a una mitjana de 23 dies en 2021 (fins a setembre) o la reducció progressiva del deute fins a arribar al desembre de 2020 a 297 milions, la qual cosa suposava un terç dels ingressos. "El nivell actual d'endeutament ens permet afrontar sense cap problema el pagament de la part que ens correspon dels fons Next Generation d'Europa", ha asseverat confiant que siguen "sustanciosos".

CANVIS EN L'ORDENANÇA PER LES PLUSVÀLUES

D'altra banda, Ribó ha anunciat que l'Ajuntament presentarà "al més prompte possible" les modificacions a l'ordenança fiscal per a adaptar-la al decret aprovat aquesta setmana pel Govern per a contrarestar la sentència del Tribunal Constitucional que en la pràctica va anul·lar l'impost de plusvàlues, una reforma que dona sis mesos de termini als consistoris. Ha destacat que el canvi aprovat pel Consell de Ministres "pareix donar garanties", recordant que és el segon tribut més important a nivell local.

També s'ha congratulat que el Govern haja acceptat la devolució de l'IVA pendent de 2017, "eixe que un ministre del PP (Cristóbal Montoro) es 'va oblidar' de pagar als ajuntaments", alguna cosa que per al de València suposa 8,5 milions d'euros que es destinaran a "millorar els pressupostos de 2022".

CANAL D'ACCÉS I TÚNEL PASSANT

En matèria de transports, Ribó ha reiterat que les infraestructures ferroviàries de València porten dos dècades embossades, igual que el Corredor Mediterrani al fil del gran acte empresarial celebrat aquest dimecres a Madrid, i ha recordat que la seua antecessora, Rita Barberá, va firmar en 2003 un acord amb el Ministeri de Foment per a implantar un sistema adequat.

De no fer-se, ha advertit que el pas de trens per València serà "un autèntic semàfor", per la qual cosa ha urgit el Ministeri de Transports que accelere "a la màxima velocitat" els projectes del canal d'accés i túnel passant, sense oblidar l'estació subterrània que "en principi no està inclosa en l'estudi informatiu recentment plantejat".

LA MARINA I FIRA VALÈNCIA

Paral·lelament, Ribó ha garantit que l'Ajuntament busca una "solució legal acceptable" que permeta la creació d'un nou organisme en lloc del Consorci València 2007, després que el Govern haja condonat el deute "centmilionària" que arrossegava la Marina des de fa anys amb la desvinculació del Ministeri d'Hisenda. Al seu juí, aquesta entitat hauria d'incloure Valenciaport a més del consistori i la Generalitat.

Sobre Fira València ha confiat que la Generalitat establirà la millor fórmula perquè desenvolupe el seu paper com a recinte firal tractor de l'economia i el turisme, de forma consensuada amb l'Ajuntament, després de la subrogació del deute de 227,5 milions pel Consell al març.

CAPITALITAT VERDA I FONS EUROPEUS

Entre els anuncis, el primer edil ha avançat que l'Ajuntament prepara la candidatura de València a la capitalitat verda europea per a 2024 i també aspirarà al fet que siga triada com una de les cent ciutats climàticament neutres que la UE vol impulsar per a 2040.

I quant als fons Next Generation, ha destacat que València ha sol·licitat 58 milions d'euros per a projectes susceptibles de finançar-se fins a en un 90% amb aquests diners, ja que l'Ajuntament s'ha presentat "a totes les convocatòries obertes fins ara".

Es tracta d'actuacions com establir zones de baixes emissions, electrificar el transport públic, integrar en una única aplicació mòbil tots els servicis de transport, ajudar la digitalització del xicotet comerç i rehabilitar mercats municipals amb plaques d'energia solar i punts de recarrega.