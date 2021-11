Desde que Antonio David confirmase la crisis por la que está pasando su matrimonio con Olga Moreno, los rumores acerca de la pareja no han dejado de ocupar los titulares de la prensa del corazón. La última de las noticias relacionadas con el exguardia civil tiene que ver con unas imágenes en las que se le podría ver en el Instituto de la Vivienda de Málaga donde, además, se saltó la fila y fue atendido con preferencia.

Las grabaciones, en las que Antonio David podría estar solicitando una vivienda pública, han indignado a algunos de los colaboradores de El programa de Ana Rosa. Así, Paloma García-Pelayo ha sentenciado: "Solo faltaba que haya estado durante años facturando millones de euros, que no pagara la pensión alimenticia de sus hijos, que no pagases a tu exmujer, que no pagues a Hacienda, que tengas deudas y ahora vas y pides una vivienda social. Solo faltaba".

Por su parte, Marisa Martín Blázquez ha señalado que, según la información que ella maneja, la vivienda no sería para él, sino para su hijo David. No obstante, Antonio David no se ha pronunciado al respecto. Además, la colaboradora ha señalado que se trata de un trámite largo que, hasta donde ella sabe, se está llevando a cabo para su hijo.

Alessandro Lecquio también ha aportado su opinión con respecto a este asunto: "Si es para él, es una inmoralidad. Si reúne los requisitos, tiene los mismos derechos que el resto de ciudadanos y lo de colarse, es cosa del funcionario de la ventanilla, no es cosa suya". Finalmente, Paloma García-Pelayo, ha agregado que Antonio David está llevando a cabo "una estrategia de victimismo".