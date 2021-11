Seguridad Alimentaria advierte que no deben consumirse alimentos mojados con aguas contaminadas

En un comunicado de prensa del Govern, responsables de Seguridad Alimentaria avisan que los envases de cartón, como los de zumos y leche, y los envases de tapón de rosca no se consideran herméticos, y, por lo tanto, si se han mojado, deben tirarse.

Asimismo, el Servicio, dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Conselleria de Salud y Consumo, recomienda comprobar que las latas con alimentos no se hayan golpeado, agujereado, tengan mucho óxido o estén abombadas. Si se han mojado, antes de abrirlas conviene limpiarlas con lejía apta para desinfección.

CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y NEVERAS Y CONGELADORES

En caso de corte de suministro eléctrico, el Servicio señala que debe mantenerse cerrada la puerta de la nevera y, de este modo, la temperatura se mantendrá durante cuatro horas. Hay que utilizar termómetros para refrigerador para saber cuánto ha bajado la temperatura de la nevera. Si es posible, se recomienda introducir dentro de la nevera bolsas de hielo, pilas con líquido refrigerante o hielo seco para mantener la temperatura el máximo tiempo posible.

En cuanto al congelador, si se mantiene cerrado, tarda hasta 48 horas en perder la temperatura de congelación si está bien lleno. Si está medio vacío, tarda unas 24 horas. Por lo tanto, se recomienda juntar todos los alimentos del congelador en un solo bloque.

Según Seguridad Alimentaria, si los alimentos del congelador se han descongelado, no hay que volver a congelarlos. En este caso, se cocinarán -someterlos a tratamiento térmico- y después sí pueden congelarse. Para cocinar y beber hay que utilizar siempre agua embotellada que no haya sido expuesta a la inundación. Si no se dispone de agua embotellada, es mejor siempre hervir el agua del grifo antes de utilizarla.

Responsables de Seguridad Alimentaria recuerdan que los síntomas de intoxicación alimenticia son vómitos, diarrea y malestar general, que pueden tener un periodo de aparición de 20 minutos a unos días.