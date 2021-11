La Comunitat Valenciana rebrà 8,7 milions d'euros del Pacte d'Estat contra la violència de gènere

Així ho ha anunciat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, després de la primera reunió presencial de la Conferència Sectorial d'Igualtat des de l'inici de la pandèmia, que s'ha celebrat aquest dijous en el Senat d'Espanya, presidida per la ministra d'Igualtat, Irene Montero.

La vicepresidenta valenciana ha assenyalat que aquesta quantitat és resultat de l'increment acordat en la Sectorial celebrada el passat mes de juny per a l'aplicació del Pacte d'Estat per part dels ajuntaments i les comunitats autònomes.

En concret, pel que fa als fons per a les autonomies, serviran per a contribuir al finançament de qualsevol mesura de prevenció, protecció i atenció engegades per a assistir a víctimes de totes les formes de violència contra les dones.

També podran destinar-se per a fer front a necessitats en matèria de violència de gènere derivades de la declaració de l'estat d'alarma com a conseqüència de la Covid-19.

Oltra ha destacat "l'esforç" que s'està fent a la Comunitat Valenciana a través del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista per a combatre aquest tipus de violència i atendre a les dones víctimes i als seus fills i filles, que es posa de manifest amb els quasi 30 milions d'euros que es destinaran en 2022, un 6,4% més que en 2021.

"De fet -ha apuntat- dels 60 milions d'euros previstos en el Pacte per a cinc anys, s'ha passat a 108,5 milions, un 81% més del compromès".

TAULA DE CURES

Entre els temes abordats en la Sectorial, Oltra ha ressaltat també la constitució de la Taula sobre el sector de cures, "un treball exercit tradicionalment per dones sense que tinga un reconeixement ni un prestigi públic".

En aquest sentit, ha destacat la necessitat de "posar damunt de la taula la importància que aquest sector econòmic fonamental té per al sosteniment de la vida", i ha ressaltat que durant la pandèmia "s'ha revelat com es pot prescindir de moltes coses, però mai de criar, cuidar i curar".

En aquest marc es troba el Pla Corresponsables impulsat pel Ministeri d'Igualtat per al qual la Comunitat Valenciana rebrà 14,7 milions d'euros en subvencions directes als ajuntaments i que permetrà "implementar la professionalització del treball de cuidar a xiquets i xiquetes menors de 14 anys i també a persones majors dependents".

Per a Oltra, aquest pla és una mostra del "treball coordinat de les administracions per a aconseguir oportunitats laborals per a tots i totes, però especialment per als col·lectius més vulnerables que són els que més dificultats tenen per a trobar un treball, com és el cas de les dones".

Per açò, el Pla Corresponsables "contribueix a crear ocupació de qualitat, fomentant la dignificació del treball a través del reconeixement i la certificació de l'experiència professional", ha conclòs.