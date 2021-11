Delegació de Govern porta a l'Albereda una marxa d'España 2000 convocada per al dia de l'acte de Díaz i Oltra

La Delegació de Govern a la Comunitat València ha decidit modificar l'itinerari d'una marxa sol·licitada per a aquest dissabte, 13 de novembre, a València per la formació d'extrema dreta España 2000 "per a salvaguardar l'ordre públic". Entre altres raons, l'administració recorda que en la mateixa jornada se celebra en la ciutat l'acte 'Otras Políticas', amb l'assistència de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, així com els incidents que es van registrar el passat any en una altra convocatòria de l'agrupació.

España 2000 havia comunicat, mitjançant un escrit presentat el 14 d'octubre, la celebració d'una manifestació, el 13 de novembre de 19.00 a 20.00 hores, sota el lema 'Marcha de la juventud' i amb una assistència prevista de 300 persones. El recorregut proposat era el següent: Plaza de Santa Úrsula, al costat de les Torres de Quart, Plaça del Tossal, carrer Cavallers, Plaça de Manises, carrer Serrans i, finalment, Plaça dels Furs.

Després de recaptar els preceptius informes i consultar amb la Policia, la Delegació acorda -en una resolució consultada per Europa Press- modificar l'itinerari perquè es desenvolupe en el Passeig de l'Albereda, en la zona situada en el costat dret del riu en el sentit de la circulació, al llarg del tram comprés entre el Pont d'Aragó fins al Pont de Real sense envair la zona de la calçada.

La resolució argumenta, entre altres qüestions, que l'any passat una altra manifestació convocada per España 2000 -en referència a la 'Marcha de las Antorchas' que es va dur a terme el 12 d'Octubre en Benimaclet- va produir "incidents greus provocant alteracions d'ordre públic". Cal recordar que en aquella marxa, es van exhibir banderes preconstitucionals i simbologia nazi com la creu cèltica i es va entonar el 'Cara al sol'.

Així mateix, la Delegació fa notar que dissabte que ve se celebrarà a València una reunió a la qual assistiran la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la portaveu del grup parlamentari Més Madrid, Mónica García. Per tant, davant l'assistència de diverses autoritats i representants, es considera que resulta "no aconsellable" el desenvolupament de mobilitzacions amb itineraris que dificulten el control policial del perímetre de seguretat establit.

Entramat urbà

També addueix la Delegació que la Policia Local ha assenyalat que el primer itinerari proposat transcorria per vies estretes i amb locals d'oci i que, per la seua banda, la Prefectura Superior de Policia informa que, a causa de l'itinerari de la manifestació i les característiques de l'entramat urbà, es podria donar lloc a la presència de grups o persones d'ideologia contrària per a mostrar el seu rebuig a la convocatòria sol·licitada, amb el consegüent risc de pertorbacions de l'ordre públic.

Per tot açò, acorda canviar el recorregut en una resolució contra la qual cap recurs en el termini de 48 hores davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.