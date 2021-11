Cvirus.- Les persones que no porten mascareta per malaltia hauran de comptar amb un informe mèdic que ho justifique

Així s'arreplega en una resolució de la consellera de Sanitat publicada aquest dijous en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana que modifica els supòsits en els quals no és obligatori l'ús de la mascareta. Aquesta resolució modifica la vigent, del 8 d'octubre.

A més d'aquests casos, també estaran exempts de l'ús aquelles persones que per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d'autonomia per a llevar-se la mascareta, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

També s'estarà exempt en el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

Igualment, es podrà prescindir de la mascareta en aquells llocs o espais tancats d'ús públic que formen part del lloc de residència dels col·lectius que allí es reunisquen, com són les institucions per a l'atenció de persones majors o amb diversitat funcional, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reunisquen característiques similars, sempre que aquests col·lectius i els treballadors que allí exercisquen les seues funcions, tinguen cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80% amb pauta completa, acreditada per l'autoritat sanitària competent.

Aquesta última excepció no serà aplicable als visitants externs, ni als treballadors dels centres residencials de persones majors o amb diversitat funcional.

Els oradors que intervinguen en llocs tancats d'ús públic, durant l'ús de la paraula, havent de mantindre's, almenys, la distància de seguretat interpersonal també podran llevar-se la mascareta.