Un expert de l'IVAM diu que el fill de Rueda va intentar ocultar que El Gran Relieve per al museu es va fer post mortem

Escrivá s'ha pronunciat així en la seua declaració en la setena sessió del juí que se segueix en l'Audiència de València contra l'exdirectora de l'IVAM Consuelo Ciscar, l'ex director econòmic administratiu del museu Juan Carlos Lledó, i el fill i hereu de l'artista, José Luis Rueda, per la peça 2 del cas IVAM, relativa a un presumpte frau milionari amb l'adquisició de reproduccions d'obres de l'escultor mort Gerardo Rueda.

La peça principal del procediment, centrada en presumptes irregularitats de Ciscar per a promocionar la carrera artística del seu fill, Rafael Blasco, conegut com 'Rablaci', va acabar al setembre amb una conformitat: Ciscar va reconéixer que va malversar i va acceptar la pena d'un any i mig de presó -enfront dels 12 que li demanaven-.

En la peça de Rueda, la Fiscalia reclama per a Ciscar la pena de sis anys de presó i multa de 144.000 euros per un delicte continuat de prevaricació administrativa, de falsedat en document oficial comesa per funcionari públic i malversació de cabals públics en la seua modalitat agreujada. Per a Lledó demana cinc anys i sis mesos de presó i multa de 63.000 euros; i per a Rueda, cinc anys per un delicte continuat de malversació. A més, sol·licita una indemnització per a l'IVAM de 3.456.876 euros.

El testimoni ha explicat que va intervenir en la catalogació del Gran Relieve i també en el seu muntatge en 1996. En 2005 va acudir a muntar una exposició de Rueda en el Castell de Palma i es va assabentar que el Gran Relieve no havia arribat perquè s'havia retardat la fosa. "Açò em va sorprendre", ha dit, ja que esperava que el muntatge fora de l'obra original que havia fet l'artista.

"Em va sorprendre moltíssim perquè havia vist l'obra en l'IVAM, l'havia muntat jo amb les meues mans en 1996. Em vaig quedar bastant sorprés que hi haguera una obra nova", ha insistit.

En eixe moment va intentar esbrinar què havia ocorregut ja que havia de realitzar també el catàleg i necessitava posar totes les dades de l'obra: "Ací em vaig assabentar que no era obra nova, sinó una còpia". Es va posar en contacte amb José Luis Rueda perquè li donara més informació perquè li estranyava que una obra feta amb peces de ferralla tinguera una clonació.

"No em quadrava", ha agregat, per a apuntar que és "estrany" realitzar còpies amb aquest tipus d'obres collage, fetes amb restes de ferralla processats per l'artista. En la seua conversa amb el fill de l'artista va intentar entendre què ocorria.

"Ell em va explicar que es tractava d'una prova d'autor, que s'havia fet un motle de l'obra. Li vaig dir aleshores que havíem d'indicar que la data de la producció era post mortem, però eixa idea no li va paréixer bé. Vam tindre una mica de discussió perquè jo intentava que en la fitxa de catalogació apareguera la datació de la fosa", ha exposat.

I ha agregat: "Ell es negava i jo no entenia per què es negava a fer una cosa que em pareix de transparència. Que una obra es faça post mortem no és il·legal. El que no és normal és intentar ocultar eixa informació", ha postil·lat.

Arran de la conversa, el testimoni també va descobrir que l'obra original estava en el Reina Sofia i creu recordar que la fotografia que es va introduir en el catàleg de l'IVAM en 2005 era la de la producció de 1996, quan no es tractava de la mateixa. "Crec que era la foto antiga, la de l'anterior catàleg perquè no va donar temps a fotografiar", ha afirmat.

Després de la conversa amb José Luis, ha exposat que va informar als seus superiors i, de fet, en l'inventari intern del museu constava que es tractava d'una còpia realitzada l'any en qüestió, no en 1996.