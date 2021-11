Andreu pide hacer un debate "honesto" y "sin trampas" sobre el pago de las autovías

Ha sido a una pregunta formulada, en el Parlamento riojano, por el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pablo Baena, para conocer si la jefa del Ejecutivo riojano iba a defender que "no se cobre por el uso de autovías en nuestra comunidad". Ha apuntado que "es un asunto de total actualidad que preocupa a los riojanos".

Andreu ha afirmado que "sigue empeñando Ciudadanos en cuestiones que poco o nada tiene que ver con el ámbito competencia de La Rioja, por tanto entiendo que no tiene queja de la gestión en la sanidad, educación, servicios sociales o en los 26,6 millones de euros presupuestados para el mantenimiento de nuestra red de carreteras".

Sobre el pago en las autovías, ha afirmado que "no existe ese escenario, porque ya se cobra por el uso de las autovías, porque se cobra a todos y cada uno de los ciudadanos con los impuestos, tengan o no vehículo a motor, usen o no las autovías".

En su intervención, Baena le ha recordado a Andreu que la cuestión era "sencilla", por lo ha reclamado que le conteste con "un sí o uno", a dicha cuestión para saber si los riojanos "van a tener que sacar la cartera para ir a trabajar de Santo Domingo a Logroño o para ir de excursión a la sierra o a visitar a los abuelos a los Cameros o para circunvalar Logroño".

El portavoz del Grupo Parlamentario de Cs ha afirmado que si era afirmativa la respuesta de la presidenta, "luego no pretenda decirnos que no suben los impuestos, que, entre la subida del combustible, del impuesto de matriculación, la eliminación de deducciones en el IRPF, la subida de la cuota de autónomos, las plusvalías, la inflación y ahora el eufemismo de la tarificación por uso de las carreteras, no cuela que nos diga que todo esto sólo lo pagan los ricos". "A no ser que usted crea que el La Rioja hay 315.000 ricos", ha concluido, no sin antes recordar que el portavoz del Gobierno riojano "ha comprado la matraca de que quien usa paga".

Posteriormente, Andreu, en la réplica, ha contestado que "conviene no hacer demagogia", ya que "el debate que plantea no existe como tal". "Construir vías públicas de alta capacidad tiene un coste alto y mantenerlas también, pero cualquier coste que conlleve esa inversión pública compensa cualquier alternativa", porque sería "no tener infraestructuras que garanticen el progreso económico".

Para concluir, la presidenta riojana ha recordado que "existe una relación directa entre la inversión en el mantenimiento de las carreteras y la seguridad vial", por lo que "el debate que debemos hacer es quién soporta esa inversión, sobre quién repercutimos esa inversión".

SITUACIÓN ECONÓMICA

Por otra parte, Andreu ha respondido a una pregunta planteada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, sobre cómo valora la situación económica de la región.

La presidenta riojana ha destacado que "desde febrero de este año, el empleo en La Rioja ha registrado una tendencia ascendente, con 4.549 desempleados menos entre marzo y octubre de este año", así como por "octavo mes consecutivo el paro baja en 15.418, lo que sitúa la tasa en el 9,65, la segunda menor después de Baleares". A ello ha unido, que la producción industrial "crece en La Rioja a mayor ritmo que en el conjunto del país".

Por este motivo, ha afirmado que se demuestra que "la opción socialdemócrata ha propiciado en España y en La Rioja una recuperación más rápida y más justa socialmente".