Esparza afirma que quitar la Carta de Capitalidad a Pamplona es "escupir a todos sus habitantes"

Así lo ha manifestado Javier Esparza durante una pregunta que ha dirigido al Gobierno foral en relación con el nuevo modelo de financiación local en el pleno del Parlamento.

Por su parte, el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha afirmado que "el nuevo modelo supone la transición del modelo actual centrado únicamente en Pamplona a través de la Carta de Capitalidad a un modelo más global que contempla la aportación de todos los municipios al desarrollo territorial de Navarra". "Pasamos de un modelo de financiación que solo tenía en cuenta a Pamplona a un modelo que tiene en cuenta a toda Navarra. Un modelo más justo, más solidario y también suficiente, un sistema que va a tener mayor impacto en los municipios pequeños", ha indicado.

Además, Ciriza ha negado que detrás del nuevo modelo de financiación haya un "ataque político" y ha destacado que numerosos ayuntamientos gobernados por Navarra Suma recibirán mayor financiación. "Súmese al carro de la nueva financiación, que a buen seguro sus alcaldes y alcaldesas se lo van a agradecer", ha dicho a Esparza.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha criticado que no haya sido la presidenta quien contestara a su pregunta. "Es de mala educación y de falta de valentía absoluta hablar de mi cuando no puedo responder, en una pregunta anterior, y ahora que tiene la oportunidad de responderme y dar la cara, y de explicar estas decisiones, está callada, y le cede la palabra a Ciriza. Eso es cobardía política y falta de liderazgo. Hoy debiera estar respondiendo a esta pregunta y explicar a los navarros lo que han hecho. ¿Por que no se llama a Navarra Suma y se nos cuenta cómo va a ser la financiación? ¿Por qué no se habla con el alcalde de Pamplona cuando se le va a dar esa puñalada? Quieren dar una patada a Navarra Suma pero se la dan a los ciudadanos de Pamplona y Tudela", ha dicho.

Javier Esparza ha afirmado que el Gobierno de Navarra "está generando problemas donde no los había, está generando enfrentamientos donde no los había". "¿Qué problema había en mantener la Carta de Capitalidad a Pamplona? ¿Qué problema había en cumplir la palabra de la presidenta del Gobierno de que Tudela iba a tener Carta de Capitalidad?", ha planteado, señalando además que es "una cuestión que une tanto a los pamploneses como a los tudelanos".

Esparza ha considerado que "lo que hay de fondo" en el nuevo modelo de financiación municipal es "una decisión política marcada por el poco peso político que el PSN tiene en el Parlamento, ya que tiene 11 de 50 parlamentarios, tiene que llegar a acuerdos con el resto y quien termina decidiendo y mandando es EH Bildu".

Ciriza ha respondido a Esparza que María Chivite manifestó, respecto a Tudela, que "este año es el de la modificación de la financiación municipal y defendemos que un municipio como Tudela, que tiene servicios para toda la comarca, debe estar financiado acorde a esos servicios que presta". Tras ello, Ciriza ha señalado que "eso es lo que se va a hacer" y ha destacado que Tudela "es el Ayuntamiento que más sube de toda Navarra en cuantía" con el nuevo modelo.