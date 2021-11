FSIE demana a Marzà que la gratuïtat de places de 2 anys "supose la supervivència" de les escoles infantils privades

FSIE realitza aquesta petició després que Vicent Marzà haja anunciat que el pressupost del seu departament per a 2022 preveu que tot l'alumnat escolaritzat en l'etapa 2-3 anys tinga plaça gratuïta en les 'escoletes' valencianes públiques i privades a partir del pròxim curs, amb l'objectiu de "acabar amb les desigualtats d'origen".

Sobre aquest tema, el sindicat ha celebrat que s'haja acceptat l'esmena que va presentar els pressupostos autonòmics de 2022 que contemplava "ampliar la partida pressupostària pertinent per a atorgar la gratuïtat al total d'alumnes 2-3 anys escolaritzats en Escoles Infantils privades" i reconeix "l'esforç econòmic que suposa aquesta mesura".

Recorda així mateix que des de fa mesos ha emprès una campanya per tots els municipis valencians per a "defendre la continuïtat d'aquestes escoles", i ha assenyalat que l'anunci "pot suposar el compliment d'una reivindicació històrica". No obstant açò, ha reclamat informació sobre la propostes, els temps i el model que s'aplicaran les escoles infantils que no són públiques "perquè puguen seguir oferint un servici prioritari per a assegurar la conciliació de la vida familiar i laboral".

En aquest context, FSIE ha defès "la continuïtat de totes les unitats actualment autoritzades i dels llocs de treball associats a les mateixes, tant docents com no docents, en un sector altament feminitzat".