Dos policies ferits en esquivar a un conductor ebri que va impactar contra un control a Benidorm (Alacant)

Els fets van ocórrer sobre les 02.15 hores d'ahir, quan el vehicle, que circulava a gran velocitat, no va fer cas a les indicacions dels efectius en aproximar-se al control, la qual cosa va obligar els agents a esquivar-lo per a no ser atropellats, segons han confirmat fonts policials a Europa Press.

Com a conseqüència del sinistre, dos policies van resultar lesionats lleus. Una vegada interceptat, el conductor del cotxe va donar positiu en la prova d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,78 ml per aire expirat.

El control policial, realitzat per a la identificació de persones i revisió mèdica de vehicles, es trobava perfectament il·luminat i visible amb vehicles retolats amb lluminosos d'emergència i control activats, a més de que els agents anaven amb uniforme i jupetí reflector.