Ribó anuncia que els bons de comerç continuaran en 2022 i aplaudeix les Falles de setembre

En la seua intervenció inicial, ha destacat que l'evolució de la pandèmia convida a "cert optimisme sense deixar de banda la prudència" i ha aplaudit el comportament dels fallers durant la celebració de les festes ajornades al setembre. "Podem afirmar amb seguretat que les Falles no van produir cap pujada de la incidència", ha recalcat.

Ribó (Compromís) també ha ressaltat que el 90% dels acords del pacte local per a la reconstrucció estan complits i que s'han tramitat totes les valoracions pendents de dependència, complint el pla engegat fa un any.

També del govern local, la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSPV) ha defès que València ha de ser "líder en la recuperació", al fil de les bones dades d'ocupació, i ha destacat la utilitat d'aquest debat per a contraposar "diferents models". Ha avançat a més un pla de xoc per a "desembossar l'herència del PP" en matèria de llicències i un augment del pressupost de formació en 16 milions per a aturats de llarga durada o persones amb dificultats. OPOSICIÓ

Des de l'oposició, la portaveu del PP, Mª José Catalá, ha assegurat que acudeix al debat amb caràcter propositiu i fins el 120 propostes, però ha advertit que la gestió de l'Ajuntament queda palesa aquest mateix dijous amb la manifestació de veïns de cinc barris contra el botelló.

"La València de Joan Ribó ni és més neta, ni més verda, ni molt menys més segura: som la capital d'Espanya amb la major taxa de delinqüència", ha declarat la seua arribada al debat, denunciant que hi ha "200 policies menys que en 2015" quan va deixar de governar el seu partit. I ha enlletgit a l'alcalde que "el seu pla pressupostari es basa en un policia més i un tècnic de llicències menys".

També el portaveu de Cs, Fernando Giner s'ha queixat d'una València "bruta" i que "ja no és el que era" i ha retret al Govern del Rialto que no faça "més que presentar bulevards que ni tan sols són projectes, són futuribles".

I de Vox, el regidor Pepe Gosálbez ha rebutjat "el conte d'eixa València que només existeix en la seua ment", una "milonga" davant la qual ha afirmat que una ciutat "sense Ribó" és possible, "una València neta de catalanisme".