La experiencia religiosa de Susana Molina: "A partir de ahora soy creyente"

Susana Molina ha desvelado por sus redes una experiencia de lo más personal y que ha despertado la faceta religiosa en ella. Tras vivir una situación angustiosa y estresante por quedarse encerrada, finalmente, logró salir por lo que ella percibe como un milagro.

Un episodio del todo claustrofóbico fue lo que le tocó experimentar a la exconcursante de Gran Hermano: el baño de su casa no tiene picaporte desde hace unos días y, en un despiste mientras entraba para bañar a su perro, cerró la puerta. Una decisión del todo errónea, porque la puerta solo se puede abrir desde fuera si se cerraba por dentro, sin pomo, y no había nadie más en casa.

"Estuve durante una hora y media rompiendo cosas en el baño. Rompí cuchillas, unas pinzas, puse vídeos en YouTube, me estaba quedando sin batería", ha narrado, explicando que intentó buscar cualquier manera de salir de allí. Al borde de rendirse y valorando la opción de llamar al cerrajero, se sentó, "muerta de frío", y dijo en voz alta: "Ay, Dios mío. Si existes, ábreme la puerta".

Se ve que proyectando, consiguió atraer el milagro y la puerta se abrió por arte de magia. "A partir de ahora soy creyente", ha concretado a sus seguidores de Instagram, explicando que la puerta cedió sola, como si alguien la hubiera abierto desde fuera.

"Se abrió con una facilidad, como si alguien me hubiese abierto desde fuera, desde el otro lado". Susana Molina no podía creer lo que veían sus ojos, y es que la murciana nunca había sido demasiado creyente y tenía dudas que, a partir de este suceso, se han despejado.

"Sor Bernarda, que veo a Dios", es lo que diría si fuera el personaje de Belén Cuesta en La Llamada. En el caso de la ganadora de Gran Hermano 14, fue a por su madre y le contó lo que había experimentado a lágrima suelta: "Me puse a llorar. Fui corriendo a mi madre. No sabía lo que sentía. Ella se reía, me ha dicho que no llore y dé las gracias, que tengo un ángel de la guardia".