Ojo con las páginas de Facebook que venden productos a precios muy bajos pero desconoces quién hay detrás

Seguro que alguna vez has estado echando un vistazo a Facebook cuando te ha aparecido un anuncio de un producto a un precio muy inferior al que lo venden en otras tiendas y has estado a punto de comprarlo o incluso te has lanzado a la piscina.

Ahora que se acerca el Black Friday puede ser que no te extrañes de estas rebajas pero, ¿sabes quién te vende el producto y si te da garantías de que llegará? ¿Los comentarios de otros usuarios de la página aseguran no haber recibido los pedidos? ¿La página web dice estar en un país diferente pero el envío a España es gratuito? Estas son preguntas obligatorias que debes hacerte y tener en cuenta antes de sacar la tarjeta de crédito e introducir los datos en cualquier web.

La red de joyerías fantasma

Ni una, ni dos, ni tres... En Facebook hemos detectado hasta seis páginas que supuestamente vendían joyas a un precio irrisorio. Es el caso de Esencia Joyas, Esencia y Plata Perú, Luxe Joyería, Genesi Chile, Bella´s México o Unique Joyas.

La red de joyerías fantasma Cedida

“Liquidación” con un “-75% de descuento”. Con estas palabras intentan atraer al público a través de Facebook, donde suman miles de seguidores.

Aunque en esta red social no aparecen los precios de las joyas, sí podemos encontrarlos en sus páginas web, las cuales son prácticamente idénticas. Por ejemplo, una gargantilla que tenía un precio de 350 soles peruanos (73 euros) la venden a 89 soles (unos 19 euros), más de tres veces menos.

El motivo por el que los precios de las joyas son tan bajos lo atribuyen a que van a cerrar la tienda. Sin embargo, la fecha de creación de las páginas web así como las de Facebook es reciente: todas han sido creadas entre mayo y septiembre de este año. Es decir, estarían anunciando la liquidación con apenas unas semanas de existencia. Esos son los resultados que nos arroja la herramienta Whois sobre la fecha de creación de las páginas web.

Otra de las cosas en las que tenemos que fijarnos antes de hacer una compra online es comprobar que la página web tenga Aviso Legal, como hemos explicado en otras ocasiones, y que estos apartados contengan datos como el nombre de la empresa y su denominación social, residencia o domicilio. Sin embargo, estas páginas carecen de estos datos relevantes para el consumidor y solo podemos encontrar una dirección de correo electrónico en cada una de ellas.

En Maldita.es nos hemos puesto en contacto con la página web Esencia Joyas, haciéndonos por interesados en sus productos. Aunque en su web indican que el envío es gratuito en Perú, hemos preguntado si también lo es si lo pedimos desde España. La respuesta es afirmativa, incluso si gastamos en su web solamente alrededor de 14 euros por una de las piezas.

Además, basta con hacer una búsqueda inversa para comprobar que las imágenes que aparecen como “reviews” u “opiniones”, es decir, las que supuestamente envían los compradores una vez que obtienen el producto, han sido obtenidas de páginas como AliExpress.

Unique Joyas Cedida

Por ejemplo, esta foto la ha enviado supuestamente Lorenzo Nicolás para mostrar que le ha llegado el pedido. Sin embargo, la misma imagen podemos encontrarla en la página de AliExpress, en su versión rusa, enviada por un usuario.

La página CUERO Calzado Premium que supuestamente vende los productos al 50%: mismas características

Esta es otra de las páginas que debe hacer que nos salten las alarmas. En Maldita.es hemos comprobado que no solo el modus operandi es el mismo que el de las páginas de joyas. También son los textos que encontramos en el interior de estas páginas así como el diseño, imágenes obtenidas de internet, la fecha de creación de la página web, etc.

Veamos el texto de la parte inferior de Esencia Joyas (una de las páginas de la que os alertamos) y de Cuero Chile. Si nos fijamos, es casi idéntico.

La página CUERO Calzado Premium que supuestamente vende los productos al 50%: mismas características Cedida

Por otro lado, Cuero Calzado Premium (www.cuerochile.com) indica en su página web que hacen envíos gratuitos a Chile. No obstante, vemos cómo tratan de llamar la atención del público español de varias formas. Dicen que envían los productos con Correos España, aunque posteriormente aseguran que lo hacen con Chileexpress, una empresa de paquetería privada chilena.

Otra de las formas con las que intentan que los usuarios españoles acaben comprando es mediante pop-ups (ventanas emergentes), al igual que lo hacía la red de joyas, en las que indican desde dónde estarían comprando supuestamente los usuarios. Si nos fijamos, en todos los pop-ups aparece que la compradora siempre es de una ciudad de España: Granada, Sevilla, Alcorcón, Alicante, Mallorca, Girona o Madrid son algunas de las que aparecen.

Timos por Facebook Cedida

Si echamos un vistazo a los comentarios de los usuarios en la página de esta red social, que ya cuenta con más de 3.000 seguidores, podemos encontrar que hay descontento entre los compradores. “Yo compré hace varios días y aún no me llegan”, decía una usuaria. “Yo igual compré y aún nada”, respondía otra.

Aunque en Maldita.es os hemos contado que hay veces en las que nos la pueden colar con las reseñas falsas, por lo general, los expertos nos explican que los comentarios negativos pueden ser un indicador que nos debe hacer dudar de la legitimidad de una página.

¿Qué podemos hacer para evitar ser víctimas de estas páginas?

Antes de comprar en una tienda online es importante que sigas estos consejos:

1. Verifica que la página sea segura. Comprueba siempre que la URL empieza por “https” y posee el sello de seguridad y confianza.

2. Desconfía si la página web no tiene Aviso Legal en la que se incluya información sobre la empresa, condiciones de venta y de devolución y reclamaciones, entre otros requisitos. Una característica que transmite fiabilidad de una marca o empresa, es que aparezca la ubicación de la misma y un teléfono de contacto. En este artículo te contamos cómo protegerte de las estafas al hacer compras online.

3. Busca información si desconoces la marca. Si no conoces la marca que te intenta vender el producto, antes de proceder a la compra, asegúrate de qué marca se trata, busca en internet qué valoraciones, opiniones y experiencias tienen otros usuarios.

4. Presta atención a la redacción de los textos y el diseño de la página web. Si la página web que te vende el producto contiene faltas de ortografía graves o tiene un diseño dudoso, desconfía porque estas son algunas de las características que suelen poseer las páginas web que practican la técnica del “phishing”. Fíjate también en la composición de la página: que esta tenga hipervínculos que te lleven a otra sección y que las imágenes tengan calidad.

5. Asegúrate que las formas de pago son acordes a tus intereses y seguros. No envíes dinero en efectivo. Además, si posees una tarjeta de uso exclusivo para realizar pagos en internet, utiliza esta, en lugar de la corriente.

6. No te fíes si consideras que un producto tiene un precio muy por debajo de otros productos similares con las mismas características. Si se trata de una oferta “demasiado atractiva”, infórmate del por qué de esta diferencia de precio.

Si después de revisar estos pasos sigues sin fiarte de la página web o marca que vende el producto, busca otras alternativas que te ofrezcan un producto con características similares.

Si has comprado en una página web y nunca has recibido el pedido y la empresa no te ha dado respuesta, escríbenos a timo@maldita.es contándonos tu caso.