Pérez Garijo dobla els recursos per a cooperació amb l'objectiu d'aconseguir el 0,7% del pressupost abans de 2030

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, destaca la xifra de 96,84 milions d'euros per al seu departament, la qual cosa suposa un increment del 68,14% en relació a l'exercici anterior, i amb especial accent en els recursos de cooperació, que es doblen amb l'objectiu d'aconseguir el 0,7% del pressupost abans de 2030.

Pérez Garijo va presentar ahir davant la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts els comptes de la seua conselleria per a 2022 i va explicar als grups parlamentaris de la cambra els detalls de cadascuna de les línies d'actuació. La consellera va defendre els comptes "per a fer possible una Generalitat més transparent, més participativa, més solidària i compromesa amb la qualitat democràtica", ha afirmat la consellera.

En concret, l'àrea de Cooperació Internacional al Desenvolupament és el programa que registra el major increment dels comptes de la conselleria per a 2022, amb un pressupost proper als 67 milions d'euros, un 93,65% més que en 2021. Això suposa el 0,25% del total. Aquesta àrea, segons va subratllar la consellera Pérez Garijo, "registra l'increment més important del pressupost, amb 32,3 milions més que en 2021".

De la quantia total del programa, que ascendeix a 64,5 milions d'euros, 46,6 milions es destinen majoritàriament a projectes de cooperació internacional al desenvolupament, àrea que duplica els recursos respecte a l'exercici anterior. La línia d'ajuda humanitària compta amb 12 milions d'euros per a projectes d'emergència internacional, mentre que els 8 milions restants s'orienten a accions de sensibilització, formació, investigació, i coordinació.

Pérez Garijo també es va referir al V Pla Director de la Cooperació Valenciana 2021-2024, resultat d'un ampli procés participatiu, que afronta importants reptes i reflecteix el compromís "solidari i irrenunciable" de la cooperació valenciana "en la lluita contra la pandèmia".

A més, s'han aprovat dues noves línies dins dels primers pressupostos participatius de la Generalitat; la primera d'elles, dotada amb 2 milions d'euros per a subvencions a ONGD, mentre que la segona consigna 200.000 euros per a la creació del Museu de la Pau a la Vall d'Uixó.

D'altra banda, la consellera de Participació va anunciar que en 2022 "es crearà un nou programa pressupostari per a fer efectius els ODS, dotat amb 2,6 milions d'euros i que permetrà comprovar que estem en el bon camí per a aconseguir-los amb les polítiques públiques". Va subratllar també la creació d'una línia específica dotada amb 227.000 euros per a l'equipament i reposició dels pisos de l'Avinguda Ausiàs March recuperats del cas Blasco per a la ciutadania.

Participació

Quant a l'àmbit de Participació Ciutadana, el volum total de recursos ascendeix a 4 milions d'euros i experimenta una pujada del 26%. En aquest apartat, destaca l'increment de les ajudes a projectes per al foment de la participació ciutadana, a més de contemplar accions encaminades al debat per a la redacció de la nova Llei de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la Comunitat; l'augment dels processos participatius en la Generalitat i el seu sector públic; o l'elaboració d'un reglament dels Pressupostos Participatius de la Generalitat, entre altres actuacions.

Pel que fa a les relacions amb els valencians i les valencianes en l'exterior, Pérez Garijo va anunciar la celebració del II Congrés dels Centres Valencians en l'Exterior (Cevex), "espai de trobada que permetrà compartir les seues inquietuds i marcar el full de ruta per a elaborar un Pla de Tornada de les persones emigrades valencianes en col·laboració amb tots els departaments del Consell".

Transparència

Les actuacions en matèria de transparència i atenció a la ciutadania compten amb 7,9 milions d'euros per a 2022, quantitat que representa un augment del 6,8%.

En la seua exposició, Pérez Garijo va concretar accions com la millora contínua del portal de transparència de la Generalitat GVA Oberta; aportació de valor i coneixement a través de l'ús i reutilització de dades obertes en el marc de l'estratègia de dades obertes de la Generalitat; la creació d'una Plataforma de Transparència com a espai web a la disposició d'entitats privades; la implantació d'un sistema d'atenció en totes les oficines PROP a persones amb discapacitat autiditiva; a més de continuar incidint en la millora dels canals d'atenció a la ciutadania.

Identificació de les víctimes

El pressupost de Qualitat Democràtica ascendeix a 5,4 milions d'euros en 2022, la qual cosa suposa un increment del 73% en relació a l'exercici anterior. Aquest esforç pressupostari s'encamina "a fer efectiu el dret a la veritat" i per a açò "és necessari la localització i exhumació de les víctimes desaparegudes", va assegurar Pérez Garijo.

"El nostre objectiu, després de tants anys d'abandó, és posar en valor la dignitat d'aquelles persones assassinades i represaliades per defendre les llibertats i la legalitat republicana", va afirmar.

La consellera va advocar per incidir en les tasques d'identificació de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, uns treballs que va qualificar de "fonamentals" a través de la realització d'anàlisi d'ADN i l'aplicació de noves tècniques.

Al seu torn, s'inclouen iniciatives presentades i votades per part de la ciutadania a través dels pressupostos participatius de la Generalitat. En aquest sentit, les ajudes destinades a ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions per a exhumacions augmenten en 150.000 euros. S'incorporen també 100.000 euros per a la creació de Museus de la Memòria Històrica i 300.000 euros per a la recuperació i potenciació dels escenaris que van albergar espais de la memòria de la comarca dels Serrans.

Es contempla a més la construcció d'un Memorial en el cementeri d'Alacant en homenatge a les més de 700 persones assassinades i represaliades una vegada finalitzada la Guerra Civil i a les víctimes dels bombardejos, dotada amb 60.000 euros; la compra dels terrenys del camp d'Albatera i l'activació d'un 'Espai de la Memòria', que compta amb 100.000 euros; i la creació d'un Centre d'Interpretació "per a tots els i les represaliats del País Valencià" en el cementeri de Paterna, actuació que comptarà amb 1 milió d'euros.

Pel que fa a l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques, la consellera Pérez Garijo va explicar que la Conselleria participa en el programa Pirep finançat amb fons europeus "amb l'objectiu de rehabilitar l'edifici de l'Autoritat Portuària d'Alacant per a albergar la futura seu".

Oposició

Des de l'oposició, Fernando Pastor (PP) va criticar que la Conselleria "no destine ni un cèntim a les víctimes de la pandèmia" però sí dos milions a les de la Guerra Civil; Mamen Peris (Cs) que "30 persones porten pràcticament el 75% de la Conselleria" quan hi ha 260 treballadors i David García (Vox) que hi haja 70 milions per a cooperació internacional "mentre les nostres famílies no tenen on viure".

"A vosté li sobren tots els càrrecs de la meua conselleria i de la resta, perquè vostés volen que mane un", li va etzibar Pérez Garijo a García (Vox). "Què passa, que els consellers de transparència valen on governen vostés i ací no?", li va preguntar a Peris (Cs). Mentre, a Pastor (PP) li va indicar que la Generalitat ha donat més de 1.000 milions d'ajudes a la pandèmia i li va enlletgir: "Les víctimes de la Guerra Civil no els importen, les del metro tampoc".