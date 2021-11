Pepe Navarro carga contra Ivonne Reyes y su hijo, Álex: "Ha sacado todo el dinero que ha podido sacar de esta historia"

Pepe Navarro ha cargado duramente contra Ivonne Reyes y, legalmente, el hijo que tuvieron en común, Álex. Según informa Semana, cuando Pepe fue preguntado por el joven, que trabaja vareando olivos en el campo tras su paso por Supervivientes, el presentador dijo: "Es bueno que la gente sepa lo que cuesta la vida y lo que vale un euro. Eso se aprende así. Se aprende trabajando".

En cuanto a la paternidadad del chaval, aseguró: "Ese joven resulta que a lo mejor no sabe quién es todavía su padre. Eso es grave. Muy grave".

Entonces, criticó la postura de la venezolana y, de paso, también contra Álex. "Yo creo que no es una cuestión de la madre. Ella ya ha sacado todo el provecho que ha podido de ello y todo el dinero que ha podido sacar de toda esta historia. Ahora le corresponde a él ser una persona normal. Si con 21 años sigues jugando con la mentira de su madre que ha ido dando desde que era niño… Si sigues así, mal te va a ir en la vida", dijo Navarro en la presentación del libro de Pablo Carbonell, gran amigo suyo.

"Lo bueno sería que él hiciera borrón y cuenta nueva y nos vayamos ante un juez y le diga: 'mire, este no es mi padre. Mi madre sabe quién es mi padre'". Yo creo que es una situación muy triste la que lleva esta madre a este joven, que no merece vivir así. Yo estoy convencido de que él quiere saber quien es su padre y él sabe que no soy su padre", dijo rotundo.

"Lo bueno sería que él hiciera borrón y cuenta nueva y nos vayamos ante un juez y le diga: 'mire, este no es mi padre. Mi madre sabe quién es mi padre'"

La cosa no quedó ahí. "Sería bueno que lo arregle, porque no le va a servir de nada. El día que yo falte la herencia, poca o mucho, se repartirá entre mis hijos. Ahí se hará la prueba y no podrá escapar. Entonces, cuanto antes lo haga, mucho mejor, menos ridículo hará su madre. Él puede hablar conmigo y hablar con los abogados y decir: 'vamos a hacer una prueba', y así llevemos las cosas a la verdad. Sobre todo por tranquilidad suya".

En cuanto a su familia, el comunicador insiste en que está muy tranquila. "Estoy muy tranquilo y mi familia está muy tranquila. No creo que ellos lo estén. Yo creo que convendría que dejara la pantomima y la farsa de una vez y que el chaval viva tranquilo. Lo pasado, pasado está. Él tiene que vivir en paz y tiene que conocer a su padre. Él me mandó mensajes que me quería conocer y es verdad. A ese padre lo sigue buscando todavía".