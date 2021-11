El Monaguillo desvela el único reto que no ha conseguido superar Pilar Rubio en 'El hormiguero'

Tras la entrevista de Freddie Highmore en El hormiguero este miércoles (que presentó su nueva película, Way Down, dirigida por Jaume Balagueró y que se estrena el 12 de noviembre en los cines), Pablo Motos dio paso a la tertulia de los cómicos con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita.

El presentador destacó la noticia protagonizada por Joe Biden: "Camila Parker Bowles comentó que el presidente estadounidense se tiró un pedo delante de ella en la Cumbre del clima". Y le preguntó a sus colaboradores: "¿Os ha pasado algo parecido?".

Inmediatamente El Monaguillo acaparó la atención de todos para narrar su anécdota: "Me da mucha vergüenza contarla, pero lo voy a hacer. Un día, en los ensayos de la sección de Ciencia, me senté en la grada con Juan, Damián y una compañera que se llama Julia".

El Monaguillo, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Ella comenzó a hablarme, pero ese día había comido cocido y notaba en el estómago un aire. En los asientos del público antes había como un cojín y pensé tirarme un pedo en él para disimularlo", recordó el marbellí.

Pero no salió como esperaba: "Me lo tiré muy suavemente, no obstante, el cojín no absorbió lo suficiente y, en ese momento, Julia dejó de charlar", afirmó entre risas. "De pronto, apareció Pilar Rubio y vino directa a mí".

"Pero antes de acercarse del todo, se dio la vuelta... Puedo decir que ese ha sido el único reto que no ha superado Pilar Rubio en El hormiguero", desveló riéndose El Monaguillo, arrancando las carcajadas del público presente en el plató del programa de Antena 3.