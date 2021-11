Tu horóscopo diario: jueves 11 de noviembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 11 de noviembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu imagen es algo que hoy va a estar muy presente en tu jornada ya que vas a dedicar tiempo a cuidarte y eso te hará sentirte muy a gusto contigo. Los demás también te lo dirán, lo que aumentará tu autoestima y tu bienestar. Todo irá sobre ruedas.

Tauro

Después de algunas dudas, estás a punto de tomar una decisión importante que te va a llevar quizá a otro lugar durante un tiempo. Es el comienzo de algo que te va a dar muchas y distintas experiencias. Con sus inconvenientes, quizá, pero buenas.

Géminis

Agobiarse no es la solución si hoy no llegas puntual a una cita o ves que no te da tiempo a terminar un escrito u ordenar algunos documentos. Pero debes ponerle freno a esta manera de funcionar cuanto antes y planificar mejor tu día a día.

Cáncer

Procesar mentalmente un trabajo que tienes entre manos es importante. Si lo tienes interiorizado, lo podrás exponer con total seguridad. No dudes ni por un momento en tu capacidad de convicción, la tienes. Pero debes de trabajar en ello con tiempo.

Leo

Las redes sociales pueden ser un buen instrumento hoy si te propones hacer de ellas un elemento de trabajo. Tendrás buenas ideas que llevar a cabo en este sentido, pero debes tener seriedad y poner esfuerzo, no creas que es tan fácil como parece.

Virgo

Si estás en una reunión desenfadada con amigos o "after work" y ves alguna tensión, intenta desactivar esa carga de negatividad que puede ser muy perjudicial para varias personas. Tus palabras funcionarán, sobre todo si rompes la tensión con humor.

Libra

Las relaciones sociales, ya sean virtuales o tradicionales, van a ser hoy claves para un trabajo que te interesa obtener. Tendrás opciones de acercarte a alguien para exponerle tus proyectos. Te escuchará con atención, muy proactivamente.

Escorpio

Cualquier tipo de trabajo minucioso o artesanal se te dará hoy muy bien y obtendrás resultados que vas a poder mostrar a alguien interesante. Posibilidades de abrir mercados, de nuevas ganancias. Cuida de que quien te acompañe en esta empresa sea de fiar.

Sagitario

Sientes que vas a estar a la altura de las circunstancias si por fin consigues llegar a algún círculo social que te interesaba desde hace tiempo. Y eso es cierto. Tu esfuerzo y tu trabajo dan resultados y ahora recogerás algunos frutos.

Capricornio

Prevenir, en cuanto a la salud se refiere, es lo mejor que puedes hacer hoy. No te dejes llevar por la idea de que eres incombustible y no te puede pasar nada porque no es cierta. Piénsalo y verás que cuidarse es esencial para el futuro.

Acuario

En lo que más va a influir la luna creciente hoy en tu signo es en las ganas de salir a conocer otras realidades, de viajar y de no dejar que nada te frene. Ese ímpetu puede ser muy positivo, pero con control. No gastes todos tus ahorros en ello.

Piscis

Hoy será una jornada en la que los asuntos de salud te harán estar pendiente de ellos más que de otras cosas más livianas. No refunfuñes, tómatelo con filosofía, no te queda otra opción y además te conviene controlar ciertos aspectos de tu organismo.