Cristina Tárrega: "Le he dicho a Ana Rosa que no tengo otro plan que cuidarla"

Cristina Tárrega es transparente y llana. No tiene filtros. Su voz, robusta pero familiar, evoca esas noches que pasó sola en la ciudad, pero también a esa televisión desternillante y respetuosa que tanto defiende. Tárrega es puerto seguro al que se llega sin faro. Tal vez por eso, directores y productores la consideran talismán en formatos de todo tipo…

Eres omnipresente, estás por todos lados… Estoy en los proyectos en los que puedo aportar, de otra manera no tendría sentido. En este momento, colaboro en El programa de Ana Rosa, en el debate de Secret Story y hago bastante publicidad, una todoterreno. Soy como una tarjeta duplo, también tengo una agencia de comunicación donde trabajo con marcas, patronales, servicios públicos y privados.

¿No echas de menos lo de presentar? No me levanto pensando en eso. Si llega un proyecto interesante, estaré encantada. Ser presentadora te convierte en una persona que no duerme por la audiencia, y si encima te toca un horario jorobado te cambia hasta el ritmo intestinal. Además, a mí no me gusta que la gente me reconozca, me gusta que me quieran y eso no lo da un cargo. Yo soy de la gente y a ellos les pertenezco.

Entonces, ¿no sufres el síndrome de la presentadora? Para nada. Nunca me he creído por encima de nadie. Y cuando he podido volar he tenido a personas que me han vuelto a resituar. Es necesario reivindicar que un programa funciona gracias al equipo que está detrás: desde la redacción hasta el último iluminador. Es un trabajo coral. Ni la fama ni el dinero son lo más importante.

cristina tárrega Valencia, 1967. Presentadora. Debutó en la radio musical. Ha trabajado en medios como Cadena 40, La Ser, Canal Plus, TVE, Antena 3, Tele 5, Telemadrid y Canal 9. Formó parte en los 80 del grupo Mamá ya lo sabe. Ha publicado varios libros. Está casada con el futbolista ‘Mami’ Quevedo y tienen un hijo.

Hubo una época en la que, además de presentar, ejercías de mito erótico, ¿te lo creíste? Durante esos años nunca me sentí especial ni mito erótico. Hay que quererse, pero gustarse a sí mismo es lo peor que te puede pasar. Empoderarte por el físico es una equivocación que acaba llenándote de complejos.

¿No temes al paso del tiempo? En absoluto, aunque no celebro los cumpleaños. No me gusta que me llamen para ese tipo de efemérides porque, encima, dan por hecho que hay que hacer una fiesta y prefiero invertir ese tiempo y dinero en viajar. Prefiero pensar en las fiestas de mi hijo, que ahora va a cumplir dieciocho.

¿Eres una madre de las que se pone el delantal? Soy una madre madrísima. Me encanta pasar tiempo con mi hijo y hacer planes con él. Me preocupo de que tenga todo lo que necesita. Ahora ha venido a casa y me ha pedido ver La Resistencia, de mi amigo Broncano, que me encanta. Estoy muy en sintonía con los jóvenes, fluimos muy bien.

Ya que hablas tanto de jóvenes, ¿qué te parece lo de ‘La Isla de las tentaciones’? Me resulta un formato necesario que plasma una realidad. Me encanta verlo, lo sigo desde casa y me río mucho con las imitaciones que hace Joaquín –jugador del Betis- en las redes sociales.

¿Hay todavía algo bueno en las redes? Yo me fui de Twiter hace cinco años porque hay gente que traspasa todas las líneas rojas. No me molesta que critiquen, me molesta que inventen y experimenten sobre mí. Me parece patético que cuenten historias totalmente inventadas por hacer daño.

Hay muchas leyendas sobre ti, una versa sobre una práctica que utilizabas para llorar… Soy consciente de ello y me resulta una ordinariez. Nunca sucedió porque es imposible, además siempre he sido muy higiénica. La gente que ha extendido ese bulo sobre mí suele ser la misma que se da golpes en el pecho apoyando a la mujer.

¿Crees que la gente te conoce realmente? Solo me conocen aquellos que escojo. Los demás se quedan en lo que ven de forma superficial, pero creo que la mayoría de las personas tienen una buena concepción sobre mí y perciben mi esfuerzo y entrega. Estoy acostumbrada a hacer malabares y a ser pionera en muchos formatos.

Imagino que eso habrá despertado muchas envidias… Más que envidias, creo que incomprensión. Haber sido la primera haciendo tantas cosas me ha servido para crecer profesionalmente y, para mi satisfacción, algunos de mis formatos se tratan en las facultades. Creo que mis programas tienen sello propio.

¿Te molesta si te digo que a veces me recuerdas a Jesús Quintero? En absoluto. De hecho, recuerdo que venía a La Ser a ver las entrevistas que yo hacía. Es posible que hagamos programas con mucha identidad, como Buenafuente. Eso sí, yo me siento más cerca de la televisión de Sardà, con quien tengo una buena amistad.

¿Se puede hacer amigos en televisión? Por supuesto, siempre que separes el trabajo de la vida personal. Es muy importante.

Una de tus grandes amigas, Ana Rosa Quintana, ha anunciado que tiene cáncer, ¿cómo lo estás viviendo? Ana Rosa es una persona fundamental en mi vida. Estoy llena de esperanza y ya le he dicho que no tengo otro plan que cuidarla en la medida que ella me deje. Es muy especial para mí.

No todo serán amigos, también habrás quitado muchas caretas. Soy muy larga y sé cuándo la gente me está mintiendo. Suelo perdonar, pero no olvido, porque después de una traición sé quién es esa persona. Eso sí, intento no dedicar mucho tiempo a pensar en eso, estoy en otro nivel.

¿Qué hace una mujer como tú cuando no trabaja? Me apasionan el mar y todas las actividades que están relacionadas con él. El mar es mi paraíso. Además, soy una lectora empedernida, ahora estoy con dos libros a la vez: el de Manglano y el de María Izaguirre. Ah, y me encantan los masajes, pero de los que se dan con fuerza.