Vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena, los dos municipios que quieren ser uno: "Es como una pareja que ha dado el paso de irse a vivir juntos"

Los municipios extremeños Villanueva de la Serena y Don Benito podrían pasar a ser uno si, en la consulta prevista en ambas localidades para el próximo 20 de febrero, gana el 'sí' a la unión por una amplia mayoría que alcance, como mínimo, el 66%. El Consejo de Ministros autorizó el lunes la celebración del referéndum demandada por los dos alcaldes, que cuentan con el apoyo del resto de fuerzas políticas municipales y de la Asamblea.

La fusión de estos dos municipios, según datos aportados por ambos consistorios, comportaría una serie de ventajas que van desde la posibilidad de optar a mayores ayudas estatales y europeas al incrementar el número de habitantes (con 63.000, pasaría a ser la tercera localidad más poblada de Extremadura) hasta convertirse en uno de los polos de desarrollo económico más importantes de la comunidad.

En cuanto a la opinión de los vecinos, según la encuesta realizada por el diario Hoy a través de 1.240 entrevistas y publicada el pasado 26 de septiembre, esta fusión contaría con el respaldo del 76% de los ciudadanos de ambas localidades, 10 puntos por encima de lo exigido por los alcaldes para llevar a cabo el proceso.

¿Qué ventajas ven en la fusión los habitantes de ambas localidades?

Ángel Lozano, presidente del parque empresarial de Don Benito, considera que "a nivel de empresa lo único que se le ve son ventajas, no inconvenientes". Y es que, además de las posibles ayudas, cree que esta fusión permitirá también atraer a empresas de fuera. Hasta ahora, señala, "hay multinacionales que han hecho estudios, han venido, han visto el polígono, y, cuando ven la población, todos ponen como una meta en los 50.000 habitantes (Don Benito tiene 37.000) por lo que algunas no se instalan aquí".

La fusión entre los municipios pacenses Don Benito y Villanueva de la Serena, más cerca. Carlos G. Kindelán

También comenta que será más fácil atraer a empresas si, gracias al incremento de población, tienen "más fuerza" para reclamar servicios como el AVE o la N-430. Por este motivo, señala que "a nivel de empresarios, creo que hay una mayoría a favor del sí", ya que, además, muchas empresas, como la suya, se sitúan en ambas localidades. "Poco a poco ya nos estamos uniendo", añade, también en referencia a otros servicios que ya son compartidos como "los bomberos, la policía nacional o la depuradora de agua".

"Si después de los estudios que se han hecho, todo el mundo lo ve positivo, por qué vamos a ir en contra"

Eso sí, cuenta que, como muchos pueblos y ciudades cercanas, existe cierta rivalidad, sobre todo en el deporte, y que eso quizá lleve a algunos a no estar a favor de la unión, también ante una posible "pérdida de identidad". Sin embargo, Ángel defiende que "si después de los estudios que se han hecho, todo el mundo lo ve positivo, por qué vamos a ir en contra de lo que todos ven bien. Lo sentimental para mí es lo de menos".

De esta rivalidad habla también María Antonia Rivero, vecina de Villanueva de la Serena, que comenta que, pese a no ser natural de esta localidad, vive en ella desde hace "muchos años": "La gente de aquí me ha dicho que antiguamente había mucha rivalidad por el fútbol y esas cosas y por eso a lo mejor hay gente que no quiere unirse, quizá los más mayores son más reacios".

Sin embargo, cuenta que, a la mayoría de gente con la que ha hablado "les parecía bien" la propuesta y a ella también. "Sólo quiero que vaya todo a mejor", dice, y por eso está a favor de la unión, ya que considera que puede traer "muchas ventajas" como el incremento de algunos equipamientos culturales.

Sobre el uso de los equipamientos habla también Carlos Sosa, de la asociación de Ocio y Tiempo Libre Minerva de Don Benito: "Estamos a favor de la fusión, más que nada porque ya es real. Nosotros ya hacemos uso de servicios de Villanueva y trabajamos en centros de enseñanza de ambos pueblos". Además, señala que la unión comportaría una optimización de recursos al "no tener que lidiar con dos administraciones".

"Esto sería como una pareja que ha decidido dar el paso de irse a vivir juntos"

Respecto a las instalaciones municipales, considera que unos y otros podrían nutrirse de ellas, ya que "estaríamos hablando de una única ciudad con una gran variedad de recursos de este tipo". Por todo esto: "La opinión general es que -la fusión- se va a hacer, nosotros ya lo vivimos así, no es que vaya a ser nuevo, será nuevo a nivel administrativo, pero hoy en día ya hacemos uso de los recursos. Esto sería como una pareja que ha decidido dar el paso de irse a vivir juntos".

Alcaldes de Villanueva de la Serena y Don Benito, municipios que buscan unirse Europa Press

También señala que, tras la unión, pasarían a ser la ciudad regional con más entidades locales, con nueve en total, y que, al convertirse en la tercera localidad más poblada de Extremadura, podrían "reivindicar que vengan las escuelas universitarias y que no tengamos que salir. No es una petición egoísta, ya que estaríamos mejorando la oferta educativa de toda la comunidad".

"Figurar en el mapa como una ciudad grande sería positivo para mejorar muchos servicios"

Así lo cree también Pedro Guisado, vecino de Villanueva, quien defiende la fusión porque, a su juicio, "figurar en el mapa como una ciudad grande" sería positivo para mejorar muchos servicios, "tanto el comercio, como la industria, las universidades en un futuro, el hospital...".

En cuanto a la identidad y la rivalidad, señala que "para las nuevas generaciones, no creo que tenga mucha importancia. La rivalidad es de generaciones anteriores y la gente que viene de cara al futuro no creo que tenga mucho problema con eso, es un poco más realista. ¿Para qué te vas a pelear con el pueblo de al lado? Lo más normal es llevarse bien".

Carlos, por su parte, considera que la unión no tiene por qué hacer que se pierda la identidad: "En Don Benito tenemos la celebración de la fiesta de los barrios y yo esta identidad no la voy a perder. Si me preguntan de dónde soy, diré que soy de Don Benito, y que ahora pertenezco a una localidad más grande en la que a lo mejor lo que ahora es mi ciudad pasa a ser un distrito".

Un único ayuntamiento "puede reducir el gasto y que haya más dinero para invertir a nivel social"

Por su parte, Lola Tena, nacida en Villanueva, pero vecina desde hace años de Don Benito, considera que la fusión "será beneficiosa en todos los sentidos". Como trabajadora de Cáritas, cree que pasar a tener un único ayuntamiento "puede reducir el gasto y que haya más dinero para invertir a nivel social", además de la posibilidad de "conseguir más ayudas europeas que ahora no tenemos por población".

Tras hablar con varios vecinos, Lola cree que "la propuesta va a ser bien acogida por ambos" municipios, y destaca que es una propuesta con la que "todos los políticos y administraciones están de acuerdo". De momento, ella lo tiene claro: "No hay nada por lo que decir que no, a todos nos beneficia. Seríamos una ciudad importante, donde todo sería mucho más fácil para nosotros. Además, nuestros hijos tendrían más oportunidades y no tendrían que salir fuera".