Tras el McAitana llega el Menú Mariah, la peculiar colaboración de McDonald's con Mariah Carey de cara a la Navidad

Cada vez son más las celebridades que colaboran con McDonald's y, si en España es Aitana la que está triunfando con su McAitana -llamado así popularmente-, en Estados Unidos es Mariah Carey quien ha llegado a la cadena de comida rápida.

La franquicia ya ha tenido a la venta los menús favoritos de otros artistas como J Balvin, Travis Scott, BTS o la rapera Saweetie. Pero ahora, ante la inminente llegada de Navidad, no hay mejor artista que Mariah Carey, casi tan navideña que Papá Noel, para colaborar con ellos.

La cantante, que ya se prepara para volver a cantar All I Want For Christmas Is You como cada año, tendrá disponible su llamado Menú Mariah en los restaurantes de Estados Unidos desde el 13 de diciembre y durante 12 días.

Esta oferta hará que los clientes que gasten un mínimo de un dólar en la aplicación de McDonald's reciban gratis un artículo. El producto que podrán conseguir sin coste cambiará cada día y durará hasta el día de Nochebuena.

"Algunos de mis recuerdos favoritos con mis hijos son nuestros viajes familiares a McDonald's y, por supuesto, cada uno de nosotros tiene su pedido favorito", explicó la artista en un comunicado en el que aclaró que su hamburguesa favorita es con queso y pepinillos extra. "Unir nuestra comida favorita de McDonald's con mi estación favorita del año es un deseo navideño hecho realidad".

Otros años, el restaurante ha ofrecido varios días de ofertas navideñas en la aplicación, pero este 2021 han preferido tirar la casa por la ventana y colaborar con todo un icono navideño. "Mariah va con las fiestas como el ketchup y las patatas fritas, así que no podíamos pensar en un mejor socio para ayudarnos a celebrar la próxima temporada", declaró Jennifer Healan, vicepresidenta de Marketing de McDonald's en Estados Unidos.

Además, han grabado un spot publicitario que no ha dejado indiferente a nadie, pues en él aparece Mariah Carey sobre un croma que casi parece sacado de un videoclip de Leticia Sabater.