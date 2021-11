València, Paterna, Torrent, Aldaia i Paiporta participen en un certamen d'art urbà sobre dones emprenedores

La regidora d'Inclusió Social i Polítiques d'Igualtat de Paterna, Isabel Segura, ha explicat en un comunicat que aquesta mostra pretén "visibilitzar l'art urbà i contribuir al fet que els i les joves artistes tinguen més presència així com retre homenatge a les dones emprenedores, apostant per aquesta temàtica com a eix central dels esbossos participants".

D'aquesta manera, les obres d'art urbà en aquest municipi s'executaran en el túnel que uneix el barri de Lloma Llarga amb el casc urbà, conegut com el túnel de Jaime I, i l'Ajuntament podrà utilitzar la imatge per a il·lustrar publicacions i difondre així el treball dels i les joves artistes.

El període d'inscripció per a aquest certamen, el guanyador del qual obtindrà un premi de 1.500 euros, finalitza el 22 de novembre i la convocatòria està oberta a artistes urbans que residisquen a la Comunitat Valenciana, disposen d'un portfoli amb altres obres urbanes i utilitzen la tècnica amb pintura aplicada a brotxa, corró o pistola.

Una vegada es tanque el termini d'inscripció, el jurat, compost per la cantant Sole Giménez, el col·lectiu d'art urbà Parets, la CEO de Blatem, Nuria Luna i Xavi Calvo, director de la World Design Capital, seleccionarà les obres finalistes, que es plasmaran en els espais cedits pels Ajuntaments.

Les sol·licituds es poden presentar a través de la web