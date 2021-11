El Ayuntamiento programa hasta marzo una campaña de reposición de arbolado en 80 calles de la capital

Entre las actuaciones, destacan las de las zonas centro y sur así como la ronda de Marroquíes Bajos. Especialmente esta última, "con carencia de espacios verdes y arbolado de alineación (sombra) en los alcorques del acerado, que fueron plantados en su día por el anterior equipo municipal sin planificación de riego para su crecimiento y conservación".

Así lo ha indicado este miércoles la concejala del área, María del Carmen Angulo, quien ha explicado que estos trabajos se desarrollarán hasta el próximo mes de marzo, coincidiendo con la época más propicia para la realización de estas labores.

"Continuamos así con la campaña municipal que persigue plantar un millar de árboles, con especies adaptadas a la climatología de la ciudad y buscando favorecer la creación sombras, ayudando a mejorar la calidad del aire y nuestra salud", ha indicado, no sin añadir que el año pasado se llegaron a plantar 1.500 ejemplares en diferentes campañas.

Ahora se va a llevar a cabo la reposición de falta de árboles en distintas calles del centro y de los barrios de la Alcantarilla, Bulevar, Fuentezuelas, Las Infantas, Peñamefécit, Puente Tablas, Santa Isabel y en la zona universitaria. También habrá en zonas que carecen actualmente de árboles para incrementar los bosques urbanos y mejorar así la salud, la calidad de vida de los ciudadanos y reducir nuestra la huella ambiental.

La reposición se realizará plantando un árbol de la misma especie que se ha perdido, salvo en los casos en los que dicha especie no sea adecuada por no estar adaptada al clima jiennense, sea susceptible al ataque de numerosas plagas o el tamaño del árbol no sea el adecuado para la ubicación actual.

MEJORA DEL RIEGO

Junto a ello, la concejal de Medio Ambiente ha subrayado que se seguirán realizando trabajos de mejora en el riego, que era el principal problema que se encontraba en muchas zonas de la ciudad para el mantenimiento de parques y jardines hasta que llegó el actual equipo de Gobierno (PSOE-Cs).

"Continuaremos optimizando el riego en rotondas y jardineras, después de haber ejecutado ya siete kilómetros de riego telemático para garantizar la durabilidad y el aprovechamiento medioambiental de nuestra ciudad y de los recursos materiales y económicos de esta concejalía", ha comentado.

Además, ha recordado que desde su área se ha puesto en marcha una aplicación móvil Geovisión (