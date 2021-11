Cs centra sus enmiendas a los PGE en Rioja Baja "en la necesaria modernización ferroviaria y conexiones AP-68"

Entre las enmiendas presentadas por Ciudadanos y que afectan a Calahorra, Luis Bella se ha referido, entre otras, a la enmienda para la modificación de la entrada de la autopista, que mejoraría la seguridad de los ciudadanos para acceder a la Vía Verde, y la supresión del paso a nivel del tren en Calahorra.

Por su parte, Pablo Baena ha incidido en que estos son los segundos peores presupuestos de la historia para La Rioja, "Los peores fueron los del año pasado que fueron también presentados por Pedro Sánchez" ya que presentan un déficit de inversión muy importante para nuestra comunidad y en los que sólo hay menos inversión para Ceuta y Melilla.

Para el del partido liberal, estos presupuestos "presentados por Sánchez de la mano de Bildu y Ezquerra Republicana para mantenerse en la Moncloa" generan un situación especialmente grave "porque creemos que la inversión del estado en las comunidades autónomas debe seguir un criterio objetivo, con una financiación justa para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos de España pero además La Rioja tiene un déficit de infraestructuras y conectividad y transporte que hace que la baja inversión que el Estado está llevando a cabo en La Rioja sea especialmente dolorosa".

Desde Ciudadanos se han presentado, referentes a La Rioja, una batería de enmiendas por un importe total de 22 millones de euros enfocados al desarrollo de nuestra comunidad autónoma que requiere reducir el déficit en infraestructuras del que adolece La Rioja y que complica mucho la implantación de empresas en nuestra región.

En esos 22 millones, Baena ha destacado que existen partidas para el inicio inmediato de la construcción de los accesos necesarios en la AP-68 para vertebrar nuestro territorio antes de 2026, cuando está prevista su liberación. Entre estas enmiendas se ha incluido un enlace necesario en Calahorra y un nuevo enlace a la altura de Aldeanueva de Ebro que también daría servicio a los ciudadanos de Rioja Baja.

De igual manera, para el de Ciudadanos, "después de muchos años de promesas de los alcaldes del Partido Popular sobre la llegada de la alta velocidad", el año que viene debe de ser el año en el que se inicien esas obras.

En el partido naranja ven necesario que "se modernicen ya las vías a su paso por Rioja Baja porque esto facilitará que haya más frecuencias y servicios y que los ciudadanos puedan desplazarse en tren con facilidad" y por ello han incluido una enmienda de 10 millones de euros.

Además de estas enmiendas centradas en Rioja Baja, existen muchas otras que buscan mejorar la situación de otros puntos de la comunidad.

El coordinador de Ciudadanos (Cs) La Rioja cree que Andreu no está siendo capaz de reclamar a Sánchez cuestiones necesarias "mientras habla de macroproyectos que en esencia pueden estar muy bien, como la instalación del Centro Nacional de Tecnología del Envase en Calahorra; pero si Calahorra no cuenta con las infraestructuras necesarias y adecuadas será muy difícil que las empresas tengan ventaja en cuanto a sus conexiones terrestres y que los ciudadanos se puedan mover con normalidad".

Baena también se ha referido a que las enmiendas presentadas por su formación política son realistas "no como la batería ingente de enmiendas presentadas por el Partido Popular que pretende ahora que Sánchez lleve a cabo cuestiones que ellos no hicieron cuando estaban en el gobierno y, aunque parece interesante, no deje de ser incongruente".

El de la formación liberal ha concluido asegurando que las enmiendas presentadas por Ciudadanos son exigentes pero también necesarias y por ello ha pedido a populares y socialistas su apoyo "porque Calahorra necesita esas mejora de conexión por tren, necesita suprimir el paso a nivel a su paso por Calahorra y la construcción de un nuevo acceso a la AP-68 y ningún calagurritano podría entender que la alcaldesa de Calahorra no exigiera a Concha Andreu y al partido socialista que se apoyen estas enmiendas de Ciudadanos".