La tajante reacción de Chábeli Navarro a las últimas palabras de Bertín Osborne sobre ella

Chábeli Navarro continúa en su posición de mantenerse al margen de las informaciones que la relacionan con Bertín Osborne, quien en La Roca reculó al admitir que sí había coincidido con ella en varias ocasiones.

Poco después de opinar que el tratamiento de la prensa sobre su situación sentimental era "una vergüenza" y que solo había coincidido con Navarro en una ocasión, el presentador explicó el pasado domingo en el espacio de Nuria Roca que había visto a la joven "varias veces" y que es "una niña encantadora".

Sin embargo, lejos de celebrar el cambio de actitud del cantante, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa se ha negado a hablar con los medios de comunicación de las últimas informaciones de sus encuentros en Sevilla.

"No voy a hablar nada, gracias", ha afirmado la expareja de Kiko Rivera, dejando claro con un gesto de aprobación que está más tranquila después de que el artista haya reconocido que se conocen desde hace cinco meses.

No obstante, ha desvelado que su postura seguirá siendo la misma que la que tomó el día que salió a la luz su supuesto romance. "Me voy a mantener callada como lo he hecho hasta ahora, muchas gracias", ha subrayado ante los reporteros de Europa press.