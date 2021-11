Cs critica que la presidenta regional "no quiere someterse al control parlamentario"

"Ciudadanos ha votado en contra de un nuevo atropello de Andreu y sus socias. Parece que a la presidenta solo le interesa contentar a Izquierda Unida pero no respeta al Parlamento", ha denunciado Baena.

Los liberales consideran que la actividad parlamentaria es fundamental para poder controlar al Gobierno de Andreu y de sus socias. "Es impresentable e incongruente suspender la actividad de los plenos durante 3 meses, amparándose en que se está tramitando los presupuestos, pero las comisiones y las comparecencias de expertos de proyectos de ley que interesan a Izquierda Unida sigan su curso", ha señalado.

Para la formación naranja a la presidenta solo le interesa contentar a Izquierda Unida y no permite que se ejerza el control al Ejecutivo. "Con este nuevo atropello, Andreu vuelve a dejar claro su sumisión a sus socias, que no respeta al Parlamento y no quieren someterse al control de la institución", ha apuntado Baena.