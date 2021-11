Carlos Sánchez está estable y evoluciona favorablemente después de haber salido del coma que le indujeron, tal y como confirmó su expareja, Luján Argüelles. Pero ahora, ha sido el propio empresario quien ha podido hablar con los medios.

"Es un hombre con mucha energía, con mucha fuerza, muy deportista", declaró la presentadora a Europa Press, sin querer confirmar cuándo le darían el alta hospitalaria.

Por su parte, Carlos Sánchez ha hablado con esDiario sobre el accidente de barco que tuvo: "Entré más muerto que vivo. Me operaron de la cabeza, del fémur, de la pierna derecha y estoy sentado en una silla. Para mí esto es un milagro. Todo pasó el último día que sacamos el barco para dar un paseo. Un giro del volante me salvó la vida y nos fuimos directos para la roca. El golpe fue brutal".

"La pierna se me dobló totalmente. Mi amiga se quedó inconsciente, en shock, y me puse rápidamente a despertarla", declaró el empresario. "A pesar de que ella tenía varias costillas rotas, pudo coger el teléfono para llamar al marinero de la urbanización que nos ha salvado".

"He estado en coma inducido cuatro días para poder parar todas las hemorragias", aseguró. "Estoy lleno de clavos. Los médicos del hospital de Guadalajara nos han salvado la vida. El alta me la dan en cuatro o cinco días".

También tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que se han preocupado por él, incluida su ex: "Luján se ha volcado mogollón y ha estado muy pendiente. Una cosa que nos ha unido más. Se llevó un susto brutal. Hablé con mi hija, que es mi luz, y me dijo que si podía venir a verme y que quiere que me recupere pronto [...] Ahora quiero celebrar la vida cuando salga de aquí".