Una conservadora afirma que l'IVAM no va comprar el Gran Relieve de 1996 que va oferir el fill de Rueda: "Era una còpia"

Així s'ha pronunciat la testimoni, Marta Arroyo, en la seua declaració en la sisena sessió del juí que se segueix en l'Audiència de València contra Ciscar, l'ex director econòmic administratiu del museu Juan Carlos Lledó, i el fill i hereu de l'artista, José Luis Rueda, per la peça 2 del cas IVAM, relativa a un presumpte frau milionari amb l'adquisició de reproduccions d'obres de l'escultor mort Gerardo Rueda.

La peça principal del procediment, centrada en presumptes irregularitats de Ciscar per a promocionar la carrera artística del seu fill, Rafael Blasco, conegut com 'Rablaci', va acabar al setembre amb una conformitat: Ciscar va reconéixer que va malversar i va acceptar la pena d'un any i mig de presó -enfront dels 12 que li demanaven-.

En la peça de Rueda, la Fiscalia reclama per a Ciscar la pena de sis anys de presó i multa de 144.000 euros per un delicte continuat de prevaricació administrativa, de falsedat en document oficial comés per funcionari públic i malversació de cabals públics en la seua modalitat agreujada. Per a Lledó demana cinc anys i sis mesos de presó i multa de 63.000 euros; i per a Rueda, cinc anys per un delicte continuat de malversació. A més, sol·licita una indemnització per a l'IVAM de 3.456.876 euros.

La testimoni, llicenciada en Belles Arts, ha manifestat que va entrar en 1995 en l'IVAM com a conservadora i en 2001 va ascendir a cap de l'àrea tècnic-artística. Allí va estar només quatre anys ja que en 2005 va renunciar al seu lloc i es va quedar com a conservadora: "Em vaig anar perquè no compartia els gustos artístics ni la gestió". Interpel·lada per si tenia mala relació amb Ciscar, ha dit: "Preferisc parlar d'incompatibilitats".

Sobre les obres de Rueda, en concret, la del Gran Relieve, se li ha exhibit a la testimoni una carta que va enviar José Luis Rueda a Ciscar en la qual li deia textualment: "Em pose en contacte amb vosté per a oferir en venda, al museu, l'obra del Gran Relieve (1995-1996). Vull informar-li que aquesta obra va ser realitzada pel seu autor precisament amb destinació a l'IVAM de València, en ocasió de l'exposició antològica que sobre la seua obra es va dur a terme en el museu entre març i maig de 1996".

Sobre aquest tema, se li ha preguntat si finalment el que va adquirir l'IVAM era eixa obra original de 1996, al que la testimoni ha respost que "no": "El Gran Relieve no era l'original de Rueda, el que va fer ell. L'original va ser el que va exposar en vida en 1996". "El que l'IVAM compra és una còpia realitzada 'a posteriori' no el que es va fer per a l'exposició de 1996".

D'altra banda, se li ha interpel·lat per la seua participació en la comissió d'adquisicions en la qual es va tractar l'obra del Gran Relieve i sobre la qual hi ha un document firmat en el qual s'indica que ella va assistir. "Jo no vaig estar", ha asseverat. "No vaig participar en cap reunió de la comissió", ha postil·lat.

Ha afirmat que el que sí va fer ella va ser la proposta de despesa per a adquirir l'obra, tal com li van requerir. Interpel·lada per si en eixe moment sabia que es tractava d'una còpia realitzada post-mortem, ha assenyalat: "En aquest cas, entenc que ho hauria fet constar en el text".

Una altra testimoni que també era conservadora de l'IVAM en el moment dels fets, María Luisa Cañamás, ha explicat que la direcció del museu era la competent per a decidir sobre el que es compra i com es fa i ha afirmat que malgrat que va firmar el document de la reunió de la comissió d'adjudicació del Gran Relieve, ella no va assistir. "Jo havia de firmar-ho però no vaig assistir a cap reunió de la comissió. Jo només firmava, imagine que per indicació de la meua cap directa", ha assenyalat.

En la sessió d'aquest dimecres també ha declarat, en qualitat de testimoni, l'exministre de Cultura José Guirao, qui va ser director del Museu Reina Sofia des de 1994 fins el 2001. Ha subratllat la figura de Gerardo Rueda, ha indicat que va ser un "artista fonamental en la seua època i una persona que escrivia molt bé", al mateix temps que ha advertit: "Valore enormement l'obra de Rueda en el sentit cultural i artístic. Que un museu compre obra em pareix bé, però d'ací no crec que calga traure altres conclusions".

Així mateix, ha manifestat, preguntat per l'originalitat de les obres, que "les obres són úniques si hi ha un sol objecte. Pot haver-hi obres seriades, que són originals de l'artista però seriades. Hi ha criteris diferents", ha dit.

"La clau de l'assumpte és si Rueda va autoritzar o no la reproducció. Hi ha artistes que les seues famílies no han fet cap reproducció, mai, i hi ha altres casos en els quals els hereus han fet reproduccions. Caldrà veure en cada cas si eixos hereus tenien autorització o no", ha explicat.

D'altra banda, la que fóra cap del departament de Gestió Administrativa de l'IVAM, Ana Valls, actualment jubilada, ha manifestat en el juí que en la seua etapa en el museu s'encarregava de la tramitació d'expedients de contractació després de rebre la proposta de despesa de les obres. No recorda els contractes de Rueda i ha indicat que, després de redactar-los, els ficaven en carpetes i passaven al seu superior jeràrquic, Lledó, qui després els ensenyava a Ciscar.

Aquest dimecres també ha declarat la cap del Departament de Registre de l'IVAM, Cristina Mulinas, encarregada des de l'any 1992 de l'organització del transport i elaboració de l'acta de recepció de l'obra.

Ha indicat que es va assabentar de l'adquisició del Gran Relieve de Gerardo Rueda quan li van traslladar el contracte de compra i, preguntada per si va haver-hi problemes amb l'obra, ha dit: "Es va parlar d'açò després de la compra però la meua funció és únicament traslladar tota la documentació a la base de dades. El meu departament no discuteix si és o no -original-, només reflecteix els papers". A més, ha indicat que no va veure els documents que autoritzaven a José Luis Rueda a reproduir l'obra del seu pare -malgrat que ell així ho va declarar-.

"REPRODUCCIONS ES PODEN FER FÀCILS"

D'altra banda, durant aquesta jornada ha prestat declaració com a testimoni Diego López, director d'una galeria d'art i encarregat de fer un assessorament a un client sobre l'obra de Rueda. Ha explicat que "el més important" d'una obra d'art és la documentació: "Reproduccions es poden fer molt fàcils, allò que acredita que una obra és original és la documentació".

També ha manifestat que una obra original pot tindre fins a 12 reproduccions que es considerarien originals. "Es denomina múltiple original", ha explicat. Les produccions han de ser fidedignes al motle o a la maqueta original i únicament es pot modificar la seua grandària.

Finalment, ha indicat que per a fer reproduccions post-mortem l'artista ha d'haver proporcionat abans de morir els seus drets a la persona hereva. Una vegada fet aquest pas, "la qual cosa no es pot fer és crear obra nova, però sí esgotar la producció com han fet tots els hereus d'art contemporani", ha explicat.