El Gobierno sostiene que no ha prometido a Bruselas imponer nuevos peajes pese a que figuran en el plan de recuperación

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, negó este miércoles que el Gobierno pactase con la UE la implantación de nuevos peajes en las carreteras españolas. Lo hizo pese a que es una de las promesas que están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Ejecutivo envió a Bruselas para recibir los fondos europeos con los que se pretende dejar atrás la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 y también pese a que el Ministerio ha confirmado en otras ocasiones que la intención del Ejecutivo es imponer lo que denomina "pago por uso" en las autopistas y en las autovías para asegurar su conservación, que actualmente corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

"Léase el documento. No hace en absoluto referencia a lo que [usted] informa", respondió la ministra Sánchez a Andrés Lorite, diputado del PP que preguntó a la ministra si consideraba "justo, equitativo y sostenible" la imposición de los peajes en las autovías. "Fueron ustedes [el Gobierno] los que aprobaron en un Consejo de Ministros el documento que mandaron a Bruselas, en el que se comprometen a normativizar esta medida en 2022 y aplicarla en 2024", señaló Lorite.

Sánchez, no obstante, insistió en que el Gobierno no ha "impuesto absolutamente nada" y que sus compromisos son "relativos a desarrollar y a alinearnos con la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada de la Unión Europea". Después de preguntar al PP cómo "pueden dar lecciones" cuando hicieron informes sobre la imposición de dichos peajes en 2012 y en 2018 -cuando Mariano Rajoy ocupaba La Moncloa-, la ministra aseguró que la hoja de ruta del Gobierno se limita a iniciar un "diálogo transparente, leal y responsable" con partidos políticos, agentes sociales y el sector del transporte para "analizar el futuro del mantenimiento" de las carreteras.

Eso sí, el Gobierno fue mucho más concreto en sus promesas a Bruselas. "Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento", puede leerse en el documento enviado [consúltelo aquí] a la UE. Esa idea se desarrolla en el Componente 1 del plan, relativo a la movilidad. En ese articulado, el Ejecutivo explica que los costes de conservación de los 12.000 kilómetros de autopistas y autovías españolas no pueden ser asumidos por los recursos presupuestarios, ya que esto genera un déficit de mantenimiento que va ligado a una pérdida de valor y el deterioro de la calidad del servicio". Es por ello que proponen dicho pago por uso, que "podría implantarse a partir del año 2024", aprobándose en el segundo trimestre de 2023 la ley que ampararía el nuevo modelo.

Cierto es, no obstante, que como la responsable de Transportes aseguró este miércoles en el Pleno del Congreso la propuesta se condiciona a que se trate con los transportistas profesionales, las autonomías y "otras administraciones" y a que se realice una campaña de concienciación y sensibilización "orientada a sensibilizar a la población general". "No se ha impuesto nada, seguiremos abordando este debate constructivo", concluyó Sánchez.

El consenso, clave

En el documento enviado a Europa, el Gobierno reconoce como "esperable" el "rechazo" de la población general existente, que incluso se transformó en una recogida de más de 220.000 firmas. Es por ello que la apelación al "consenso" por parte del Ejecutivo no es nueva, sino que se ha realizado casi desde que se lanzó la propuesta. Incluso, el predecesor de Sánchez al frente de Transportes, José Luis Ábalos, llegó a decir que no se impondrían los nuevos peajes si no existía acuerdo entre las partes. Desde el sector, además, han llegado a amenazar con una huelga general. Víctor González, presidente de la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa), aseguró a 20minutos que de llevarse a cabo la medida sin acuerdo "se iría a una huelga nacional de transportes".

Para lograr la aceptación del "pago por uso", el Gobierno tiene dos estrategias. En primer lugar, plantear reducciones o bonificaciones a "ciertos colectivos menos favorecidos económicamente o usuarios habituales en ciertos tramos". Es una propuesta en línea con las exigencias de Unidas Podemos, cuyo portavoz parlamentario, Pablo Echenique, advirtió de que su grupo no apoyaría la medida si no se eximía de su pago a "rentas bajas y medias". La otra idea del Ejecutivo es determinar "unas tarifas asumibles". Aunque desde Transportes no han confirmado la cantidad, sí se deslizó la posibilidad de que los usuarios pagasen un céntimo por kilómetro. Así, un viaje Madrid-Valencia costaría en torno a 3,60 euros; un Madrid-Sevilla, unos 5,30 euros; y un Madrid-Barcelona saldría por hasta 6,20 euros.