La oposición 'carga' contra un Gobierno "sectario" y "sin ambición" con grandes infraestructuras de la ciudad

La paralización y retrasos de proyectos importantes como el Plan de Vías, la Zalia, la ampliación del hospital de Cabueñes el vial de Jove, la Autopista del Mar o la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel han sido temas recurrentes en las intervenciones de la oposición durante el Pleno de Debate del Estado del Municipio 2021.

Los grupos de derecha han criticado también lo que consideran una "demonización" del coche, con medidas como la peatonalización de la avenida de El Molinón o del paseo del Muro con su ya bautizado popularmente 'cascayu'. También la subida de impuestos ha sido objeto de crítica.

Por parte de Ciudadanos, su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, ha lamentado la "falta de planificación" del Gobierno local en lo que respecta a la avenida de El Molinón o que no haya cambios importantes en materia de igualdad.

Sarasola también se ha mostrado crítico con el "tan publicitado Plan Estratégico de Participación". "Solo los ingenuos pensaron que el PSOE, una vez instalado en el Ayuntamiento, iba a permitir que los ciudadanos intervinieran en la cosa pública una vez finalizado el acto de votar", ha agregado.

También se ha quejado de que gobiernen la ciudad como si hubiera barrios de primera y de segunda y del "abandono" de la zona rural, que ha contrapuesto con la diligencia para la licencia de la ITV de Granda.

Asimismo, ha afeado la "cadena de desagravios" que está sufriendo el Servicio de Bomberos, para el que proponen la contratación de interinos, y que no esté activa la figura de la Policía de barrio.

Otra de sus críticas, y también la de muchos grupos municipales, ha sido la tramitación de las ayudas y subvenciones municipales, sobre todo las de afectados por las restricciones sanitarias de la pandemia, pero también a entidades sociales y deportivas.

Sarasola, por otro lado, se ha mostrado muy orgulloso del acuerdo alcanzado por su partido con el Gobierno local respecto a las Ordenanzas Fiscales.

En esta línea, ha avanzado que afrontarán la negociación presupuestaria "desde el rigor, la moderación y la exigencia", si bien les preocupa "francamente preocupados" el aumento "significativo" del gasto corriente.

"Nosotros les tendemos la mano para trabajar en una propuesta de reforma, redimensionamiento y reorganización de nuestra Administración", ha trasladado a la alcaldesa.

FORO

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, por su lado, ha recriminado al Gobierno local el retraso en las licencias urbanísticas, salvo para construir la ITV en Granda, ha recalcado. Lo mismo ha dicho de la concesión de terrazas hosteleras.

En cuanto a las ayudas a fachadas, ha remarcado al Gobierno local que las "soluciones mágicas" que prometieron no existen. También les ha afeado que no dieran ni un solo euro este año ni el pasado a barrios degradados, y que el dinero de los concursos desiertos lo derivaran para otro lado.

A mayores, ha asegurado que es culpa del "sectarismo" del Gobierno local por no acuñar algo de Foro. También ha confiado en que reviertan la "chapuza" en el tránsito de las Ballenas o el 'cascayu' del paseo del Muro.

Ha afeado, además, que no mantuvieran la Renta Social, aunque se hicieran mejoras, y la cambiaron por el programa 'Mi barrio', del que de un millón de euros se perdió el control de casi la totalidad del dinero.

Muy crítico ha sido con el Plan de Vías, del que ha acusado a la alcaldesa de romper el consenso por un ahorro en costes de un "mísero" siete por ciento. Ha reivindicado, por contra, el trabajo hecho por Foro, que dejó licitaciones en macha y un convenio firmado.

Sobre el nuevo convenio, ha dejado claro que a Foro no le llamen a esas reuniones, ya que no van a formar parte de una estrategia, según él, que no tiene más fin que tumbar el convenio que ya estaba firmado en 2019.

Martínez Salvador ha echado en falta también que no haya Plan Integral de Juventud y ha criticado que en Educación se haya retrocedido una década, al inaugurar solo una escuela de 0 a 3, ya en marcha por Foro.

Asimismo, ha lamentado que se "cargaron" el proyecto de Foro contra el abandono escolar, que no se sepa nada de Tabacalera o que la ciudad se haya convertido en un "lastre" del turismo regional. "Por mucho que me mires no me pones nervioso ni tú ni cuarenta como tú", ha llegado a espetar Martínez Salvador al edil de Urbanismo, Olmo Ron, en este punto.

En materia de Medio Ambiente, ha acusado al Gobierno local de eliminar el Foro de Movilidad y de haber cargado contra el Colegio de Arquitectos porque, ,según el portavoz de Foro, "aquello que no controlan, no les gusta".

PODEMOS-EQUO

Por su parte, la portavoz de Podemos-Equo Xixón, Laura Tuero, ha lamentado un discurso de la alcaldesa "complaciente y triunfalista" cuando la ciudad tiene problemas "acuciantes" y hay gijoneses que están "sufriendo".

Ha incidido en que pese a que les han tendido la mano al Gobierno local para emprender medidas en materia social y económica, ven "poca disposición a concretar y cumplir los criterios.

Ha destacado, asimismo, que el contexto actual hay que tomar decisiones "valientes" y ha recriminado al Gobierno que les "tiemble" la mano para subir impuestos a las grandes empresas pero no a los ciudadanos.

Y en respuesta a IU, se ha mostrado encantada de hablar, pero con los principios del programa político. En este sentido, ha señalado que van a seguir apostando por la Renta Social.

PP

En su caso, la portavoz del PP, Ángela Pumariega, ha sostenido que cada día el Gobierno está más desconectado con la ciudadanía y es especialista en crear problemas donde no los había.

Le ha acusado, además, de mostrar poca empatía con los gijonees, como es haciendo "nula" defensa de inversiones para Gijón en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuando la ciudad tiene paralizados los grandes proyectos.

Con todo, ha visto un Gobierno "incapaz" de articular políticas concretas para dar respuesta a las necesidades y urgencias de los gijoneses.

Pumariega, ante las críticas de otros grupos, ha aclarado que el PP es el primero que cree que es mejor la ubicación de la estación intermodal frente al museo del Ferrocarril, pero optan por ser "responsables" para que Gijón salga de la parálisis.

VOX

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, ha acusado, en su caso, al Gobierno local de presentar en el Pleno un proyecto de ciudad que está en su "ideario", pero no en la realidad.

Entre otras cosas, ha recalcado que hablan Gijón se ha convertido en un "cementerio de elefantes", con uno de cada tres gijoneses de más de 60 años, que los jóvenes se van fuera a buscar un futuro o que han acabado con la industria.

También ha sido crítico con el 'cascayu' y con que la regasificadora esté inactiva por una "chulería" del Gobierno del PSOE de no ponerla a la distancia legal.

Sobre el crecimiento de la violencia de género, ha afirmado que Vox está "absolutamente en contra de esos delitos", que no niegan, pero rechazan las soluciones que dan quienes hablan de violencia de género. "No distinguimos en el Código Penal entre hombres y mujeres, sino entre delincuentes y víctimas", ha aclarado.

De la Concha sí que ha coincidido con la alcaldesa en que hay que cambiar la ciudad, pero no de forma radical. "No tenemos la obligación de ser los primeros", ha añadido.

Por parte del concejal no adscrito, Alberto López-Asenjo, este ha afeado la ruptura del consenso en el Plan de Vías y le ha pedido a la alcaldesa que tenga "mayor ambición" para acceder a fondos europeos. También le ha instado a atender "más y mejor" a las parroquias rurales.