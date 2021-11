Ford Almussafes torna a modificar el calendari d'ERTO i redueix una setmana les parades en Vehicles

Es tracta de la sisena vegada que canvia les jornades de parades previstes en aquest ERTO per la "inestabilitat" en el subministrament dels microxips semiconductors, segons han informat a Europa Press fonts sindicals.

La companyia ha traslladat la decisió als representants dels treballadors en l'última reunió de la Comissió de Seguiment de l'ERTO, on ha detallat els canvis que, en aquesta ocasió afecten tant a les plantes d'Operacions de Vehicles com a Motors.

En concret, en les plantes de Vehicles, la setmana del 22 al 26 de novembre treballarà el Sistema A en el torn de matí i el Sistema B en 2 torns de matí i vesprada. La setmana del 29 de novembre al 3 de desembre, que inicialment estava prevista com ERTO, quedarà de la següent manera: del 29 de novembre a l'1 de desembre treballarà el Sistema A de matí i el Sistema B en dos torns de matí i vesprada; mentre que el 2 i 3 de desembre treballarà Sistema A de matí i Sistema B de vesprada. El torn de nit romandrà aturat en ERTO tot el període.

En planta de Motors es mou el dia 30 de novembre al dia 12 de novembre (només Muntatge de Motors) i es mouen també els dies 18 i 19 de novembre als dies 15 i 16 de novembre (tant en Muntatge de Motors com en Mecanitzats). Així mateix es confirma que els dies 13 i 14 de novembre seran dies d'ERTO Mecanitzats.

Des de STM han lamentat els continus canvis en el calendari de l'ERTO, pràcticament cada setmana, i adverteixen que aquesta "flexibilitat laboral que Ford Almussafes ha aconseguit amb aquesta situació sobrevinguda -pels problemes de subministrament dels semiconductors- està perjudicant en gran mesura la plantilla".

Davant aquesta situació, el portaveu del sindicat, Daniel Portillo ha reclamat a l'empresa que "estiga a l'altura". Així, tot i que és conscient que "els temps no són bons", considera que no es pot modificar contínuament la producció "d'un dia per a un altre", tal com s'està convertint ja en una rutina i una cosa generalitzada". "Portem una modificació després d'altra", ha lamentat, per la qual cosa ha reclamat a la direcció que tinga "major previsió".

En relació a la suspensió del torn de nit a partir del pròxim mes de gener anunciada aquest dimarts per la direcció de Ford Almussafes, el responsable sindical ha lamentat, en declaracions a Europa Press, la decisió de l'empresa, amb la qual la fàbrica deixarà de produir entre 320 i 350 vehicles al dia i confia que els prop de 700 treballadors afectats es recol·locaran en els torns de matí i vesprada.

Portillo creu que la reconversió al motor elèctric "reduirà plantilles" però ha lamentat que l'empresa negocie "posant-se en la pitjor situació", i insistisca a rebaixar salaris i condicions laborals, quan la fàbrica d'Almussafes "sempre ha donat beneficis multimilionaris enfront d'altres plantes europees que no ho han fet".

Segons el portaveu de STM, la factoria valenciana és la "joia de la corona" i si segueix així, l'empresa "corre el perill que els empleats es cansen i es quede sense treballadors qualificats".