Singles Day 2021: descubre en directo las mejores ofertas y descuentos del 11.11

Aunque el Black Friday es la fiesta de los descuentos de noviembre por antonomasia, no es la única. Desde hace seis años, en España hemos importado el Singles Day chino para que, llegado el día 11, podamos disfrutar de ofertas variadas con las que tachar nuestros favoritos de nuestra wish list al mejor precio. Tecnología, hogar, moda, belleza, alimentación… No hay categoría que se resista a esta jornada a la que cada vez se suman más ecommerces que no quieren perder la oportunidad de consentir a sus usuarios con decenas de oportunidades. Por eso, desde 20deCompras tampoco queremos perder la oportunidad de mimar a nuestros lectores... ¡a través de un directo, bajo estas líneas, en el que vamos a ir filtrando algunas de las grandes ofertas del día!

Además, si eres suscriptor de nuestra newsletter recibirás dos comunicaciones con algunos cupones de descuento y una última hora para que no se te escape ninguna de las rebajas más llamativas del día del soltero. Aliexpress, Huawei, Primor, Sephora... son solo algunas de las plataformas que tenemos fichadas y a las que estamos haciendo un exhaustivo seguimiento para ponértelo más fácil y que tus mejores compras solo dependen de un clic. ¿Estás listo para triunfar este Singles Day?

Placeholder mam module En directo: últimas ofertas del Día del Soltero

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Aliexpress, Huawei y otras muchas tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.