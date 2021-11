Camino es presenta secretari de JSE amb un programa "revulsiu" per a retornar il·lusió per la política als jóvens

Segun explica, el programa pretén "convertir utopies en accions concretes", i està compost per deu eixos que ha desgranat i que han sigut redactats de forma col·legiada per militants de diferents punts d'Espanya.

Les propostes que abasta el document van des del feminisme com a "columna vertebral" de les Joventuts Socialistes, passant per l'ecologisme i repte demogràfic, la defensa d'un model d'Estat "més just, social i democràtic", la salut mental com a "un dret, no un privilegi", la cooperació internacional o acabar amb la "bretxa intergeneracional", totes elles complementades amb accions concretes per a dur-les a terme.

D'aquesta manera, Camino aposta per mesures com la creació d'un consell feminista, la descentralització de les JSE mitjançant reunions i jornades itinerants, impulsar un pacte per l'emancipació, la col·laboració amb altres entitats juvenils afins i el Consell de la Joventut, crear secretaries innovadores sobre salut mental o repte demogràfic, un observatori LGTBI i un podcast juvenil, desenvolupar protocols d'inclusió en diversitat funcional o de "catifa roja" per a noves afiliacions, o trobades intergeneracionals PSOE-JSE.

El programa pot consultar-se íntegrament des de hui a través d'Internet i serà difós públicament en xarxes socials d'una forma "dinàmica i cridanera". A més, Víctor Camino ha anunciat que seguirà recorrent diferents territoris d'Espanya per a poder explicar el projecte.