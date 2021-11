Mazón afirma que el retraso en el Corredor Mediterráneo "colapsa" la economía de la Comunitat Valenciana

Así se ha manifestado Carlos Mazón en una entrevista en el programa "El Intercafé" de Radio Intereconomía de la que ha informado el PPCV en un comunicado. En ella, ha defendido la importancia del Corredor Mediterráneo para el territorio valenciano sea competitivo y ha manifestado su apoyo al acto que los empresarios valencianos han organizado hoy en Madrid.

"Me parece impresentable un retraso que ya huele a desidia. Yo esperaba que con un ministro valenciano de Fomento durante tantos años algo iba a mejorar la cosa. Pero no solamente no se ha acelerado las obras, sino que todo lo contrario, más retrasos y bajo nivel de ejecución", ha manifestado. "Ya estamos hartos de promesas incumplidas tanto por parte de Puig como por parte de Sánchez porque esa falta de sensibilidad solo trae consecuencias negativas a esta tierra", ha agregado.

Según Mazón, "esta falta de iniciativa frena el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, que tan necesarios son estos momentos". "Pero es que además, genera una mayor carga fiscal para todos", ha añadido.

En este sentido, el presidente del PPCV, ha lamentado que hay "muchas visitas de ministros del Gobierno de Sánchez que sólo traen malas noticias para la Comunitat Valenciana". "Vienen y nos dicen que no van a solucionar el problema de la financiación, vienen a decirnos que nos recortan el agua que necesitan nuestros regantes. Pues bien, es mejor que Puig les diga que no vengan porque cada visita de un ministro a esta tierra nos sale muy caro a todos los ciudadanos", ha agregado.

"Me gustaría que el gobierno de España acelerará esta infraestructura, tanto en presupuesto como en ejecución de la obra. Está muy bien ir a apoyar la reivindicación de los empresarios valencianos pero hay que dar un paso más y plantarse ante Sánchez para decirle que esta infraestructura necesita un empuje importante. Y esto es lo que debería hacer ya Puig. No solo vale con aplaudir", ha aseverado.